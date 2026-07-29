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Budapest készül a hőhullámra.
Nyitókép: Karácsony Gergely/Facebook

Budapest rákészül a hőhullámra

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények – közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán Facebook-oldalán, hozzátéve: az előrejelzések szerint a hőség várhatóan jövő keddig-szerdáig tart.

A rekordalacsony dunai vízállás ellenére a Fővárosi Vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség – írta a politikus. Karácsony Gergely közölte: a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak, kihelyezésük megkezdődött.

A Budapesti Közművek azonnal megkezdi a villamossínek locsolását, ha az szükségessé válik. Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest Közút az aszfaltozási munkákat éjszakára ütemezi át – írta.

A főpolgármester közölte: a legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat.

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