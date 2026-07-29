Budapest rákészül a hőhullámra

A rekordalacsony dunai vízállás ellenére a Fővárosi Vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség – írta a politikus. Karácsony Gergely közölte: a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak, kihelyezésük megkezdődött.

A Budapesti Közművek azonnal megkezdi a villamossínek locsolását, ha az szükségessé válik. Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest Közút az aszfaltozási munkákat éjszakára ütemezi át – írta.

A főpolgármester közölte: a legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat.