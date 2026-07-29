A kormányülésről posztolt Magyar Péter, fontos döntést hoznak

„Megígértük, megcsináltuk. Lépésről lépésre” – fogalmazott Magyar Péter.

A minsizterelnök hétfői parlamenti napirend előtti felszólalásának központi témáivá is a tűzifa, illetve a vény blküli gyógyszerek áfacsökkentését, valamint a 400 ezer magyar gyermek számára járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást tette meg.

Akkor úgy fogalmazott: az Orbán-kormány úgy beszélt rezsicsökkentésről, mintha az mindenkinek járna, pedig 1,5 millió ember tűzifával fűt, jellemzően a rosszabb házakban élő családok, ezeket a családokat is bevonják a valódi rezsicsökkentésbe.