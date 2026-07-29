Jordániára és irakra is kiterjedt az iráni–amerikai háború

Jordánia légvédelme elfogott öt, Iránból indított rakétát szerda kora reggel – közölte az ország hadserege, néhány órával azután, hogy az amerikai hadsereg bejelentette: lelőtte a Közel-Keleten állomásozó amerikai erőket célba vevő iráni rakétákat, véget vetve ezzel a harcokban beállt rövid szünetnek.

Az iráni állami IRNA hírügynökség közzétette a félkatonai Forradalmi Gárda nyilatkozatát, amely szerint a gárda űrhadereje ballisztikus rakétákat lőtt ki a jordániai Al-Azrakban lévő Muvaffak Szalti légitámaszpontra és az amerikai hadsereg Középső Parancsnokságának (Centcom) jordániai főhadiszállására.

Órákkal korábban a Centcom azt közölte, hogy amerikai és szaúdi harci repülőgépek a terroristák több logisztikai és fegyverraktárát támadtak meg Irak keleti részén, ahonnan a Teherán által támogatott milíciák támadásokat indítottak az elmúlt napokban.

A szaúdi védelmi minisztérium egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében megerősítette a csapásokat, és arra figyelmeztetett, hogy nem törekszik az események eszkalálására, de minden ellene irányuló agresszióra reagálni fog.

Az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) közleményében azt állította, hogy az éjszaka folyamán az ország több részén található bázisaik ellen végrehajtott támadásokban legalább 20 harcosuk meghalt, 32 megsebesült.

Ali al-Zaidi iraki kormányfő szerdán rendkívüli ülésre hívta össze az ország nemzetbiztonsági tanácsát, hogy megvitassák a légicsapásokat. Az iraki vezető egyben utasította a biztonsági szerveket, hogy folytassanak vizsgálatot, miután a szaúdiak hétfőn Irakból indult támadásról számoltak be. Az iraki hadsereg közölte, kész megakadályozni, hogy az ország területét tranzitútvonalnak vagy kiindulási pontnak használják testvéri vagy baráti országokat célzó bármilyen támadáshoz.

Az IRNA hírügynökség szerdán arról számolt be, hogy a Forradalmi Gárda haditengerészete megtámadott és megállított három olajszállító tartályhajót a Hormuzi-szorosban. A jelentés szerint a támadások azután történtek, hogy a hajók figyelmen kívül hagyták az ismételt figyelmeztetéseket, és továbbhajóztak azon az útvonalon, amelyet a jelentés "biztonságot nélkülözőnek és illegálisnak" minősített. A jelentés nem közölte a tartályhajók nevét, sem azt, hogy milyen zászló alatt hajóztak.