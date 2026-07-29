ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.45
usd:
317.19
bux:
145220.87
2026. július 29. szerda Flóra, Márta
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iráni zászlót ábrázoló falfestménynél mennek járókelõk egy teheráni utcán 2026. június 15-én. Az elõzõ napon megállapodás született Irán és a síita államot támadó Egyesült Államok között a harcok lezárásáról. A bejelentés szerint a szemben álló felek június 15-én befejezik a katonai mûveleteket, a Hormuzi-szorost pedig a megállapodás tervezett aláírása napján, június 19-én megnyitják a hajóforgalom elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Jordániára és irakra is kiterjedt az iráni–amerikai háború

Infostart / MTI

Jordánia iráni rakétákat lőtt le, miközben az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia támadásokat indított az Irán által irányított iraki milíciák ellen.

Jordánia légvédelme elfogott öt, Iránból indított rakétát szerda kora reggel – közölte az ország hadserege, néhány órával azután, hogy az amerikai hadsereg bejelentette: lelőtte a Közel-Keleten állomásozó amerikai erőket célba vevő iráni rakétákat, véget vetve ezzel a harcokban beállt rövid szünetnek.

Az iráni állami IRNA hírügynökség közzétette a félkatonai Forradalmi Gárda nyilatkozatát, amely szerint a gárda űrhadereje ballisztikus rakétákat lőtt ki a jordániai Al-Azrakban lévő Muvaffak Szalti légitámaszpontra és az amerikai hadsereg Középső Parancsnokságának (Centcom) jordániai főhadiszállására.

Órákkal korábban a Centcom azt közölte, hogy amerikai és szaúdi harci repülőgépek a terroristák több logisztikai és fegyverraktárát támadtak meg Irak keleti részén, ahonnan a Teherán által támogatott milíciák támadásokat indítottak az elmúlt napokban.

A szaúdi védelmi minisztérium egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében megerősítette a csapásokat, és arra figyelmeztetett, hogy nem törekszik az események eszkalálására, de minden ellene irányuló agresszióra reagálni fog.

Az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) közleményében azt állította, hogy az éjszaka folyamán az ország több részén található bázisaik ellen végrehajtott támadásokban legalább 20 harcosuk meghalt, 32 megsebesült.

Ali al-Zaidi iraki kormányfő szerdán rendkívüli ülésre hívta össze az ország nemzetbiztonsági tanácsát, hogy megvitassák a légicsapásokat. Az iraki vezető egyben utasította a biztonsági szerveket, hogy folytassanak vizsgálatot, miután a szaúdiak hétfőn Irakból indult támadásról számoltak be. Az iraki hadsereg közölte, kész megakadályozni, hogy az ország területét tranzitútvonalnak vagy kiindulási pontnak használják testvéri vagy baráti országokat célzó bármilyen támadáshoz.

Az IRNA hírügynökség szerdán arról számolt be, hogy a Forradalmi Gárda haditengerészete megtámadott és megállított három olajszállító tartályhajót a Hormuzi-szorosban. A jelentés szerint a támadások azután történtek, hogy a hajók figyelmen kívül hagyták az ismételt figyelmeztetéseket, és továbbhajóztak azon az útvonalon, amelyet a jelentés "biztonságot nélkülözőnek és illegálisnak" minősített. A jelentés nem közölte a tartályhajók nevét, sem azt, hogy milyen zászló alatt hajóztak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Jordániára és irakra is kiterjedt az iráni–amerikai háború

egyesült államok

irak

jordánia

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendkívüli készültség Magyarország háromnegyedén a vízhiány miatt

Rendkívüli készültség Magyarország háromnegyedén a vízhiány miatt

A legmagasabb fokú riadókészültséget rendelte el Gajdos László élő környezetért felelős miniszer a vízhiány miatt. A 84 körzetből 66-ban a jogszabályban rögzített harmadfokú határérték fölé emelkedett az aszályindex, ami az ország területének 74 százalékát érinti.
 

Döbbenetes fotók a Dunáról: újabb negatív rekord

Rendkívüli beavatkozásokat hajtottak végre a Körösökön

Földöntúli fotók: kerékpártúra a Duna kiszáradt medrében Budapesttől Vácig

Ránk szabadul a forróság, 35 fok fölötti csúcsokkal

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.29. szerda, 18:00
Pletser Tamás
az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lefordultak a tőzsdék az esti tűzijáték előtt

Lefordultak a tőzsdék az esti tűzijáték előtt

Komoly eladási hullám söpört végig szerda reggel az ázsiai tőzsdéken, miután ismét felerősödtek az AI-részvények magas értékeltségével és a technológiai cégek elszálló beruházásaival kapcsolatos aggodalmak. A dél-koreai Kospi 6 százalékkal került lejjebb, az SK Hynix pedig a várakozásokat alulmúló gyorsjelentés után 12 százalékot zuhant. Európában ezzel szemben pozitív elmozdulásokkal indult a nap, délelőtt azonban itt is megérkezett a lefordulás. Eközben a befektetők a ma este érkező Microsoft- és Meta-jelentésekre, valamint a Fed kamatdöntésére várnak. A közel-keleti feszültségek újbóli kiéleződése közben ismét emelkedik az olaj ára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ballisztikus rakétákkal támadta volna Ukrajnát Irán: hajszálon múlt a háború újabb fordulata

Ballisztikus rakétákkal támadta volna Ukrajnát Irán: hajszálon múlt a háború újabb fordulata

Ballisztikus rakétákkal válaszolt volna Irán egy ukrán akcióra, végül diplomáciai úton rendezték a helyzetet.

BBC
Business Sport Travel Science
Japan PM says rescue teams in 'race against time' after earthquake kills at least 13

Japan PM says rescue teams in 'race against time' after earthquake kills at least 13

Rescuers are searching for survivors at the site of a collapsed shopping centre and a factory. The quake, with a magnitude of 6.8, hit south-west Japan on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 29. 08:57
A földrengés miatt részben felfüggesztette termelését a Toyota és a Honda
2026. július 29. 07:53
Migrációkutató: két országra kell most figyelni
×
×