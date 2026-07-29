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Rendkívüli beavatkozásokat hajtottak végre a Körösökön

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

- Eddig példa nélküli vízpótlási beavatkozásokra volt szükség a Körösök vidékén a tartós csapadékhiány és a folyók rendkívül alacsony vízhozama miatt.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) az év teljes egészében nyári duzzasztási szinteket tart a Körös-vidék duzzasztói segítségével, ezért van lehetőség ökológiai és mezőgazdasági vízpótlásra is a területen – közölte a műszaki igazgatóhelyettes.

Kurucz Máté elmondta,

először a békési duzzasztó által visszatartott, döntően a Fekete-Körösből származó vízkészletet juttatták el az Élővíz-csatornába.

Ahhoz, hogy a békési duzzasztóban is legyen megfelelő vízszint, a békésszentandrási duzzasztó által visszatartott vízkészletből kell szivattyúk segítségével átemelni vizet. Így már lényegében a Tiszából érkező vízből lehet a térség biztonságos vízellátását fenntartani - magyarázta.

A vízpótlást augusztus 31-ig tervezik üzemeltetni - közölte Kurucz Máté.

Megjegyezte, abban a néhány napban, amikor nagy mennyiségű szennyező uszadék került a Fekete-Körös vizébe, szünetelt a vízkivétel.

A műszaki igazgatóhelyettes elmondta, júniusban is több mint 33 millió köbméter vízkészletet tudtak tározni a folyókon. A csatornákon csaknem 6 millió köbméter, a holtágakban (Félhalmi-, Gerlai-, Peresi-, Siratói- és Szarvas-Békésszentandrási-holtág) több mint ötmillió köbméter víz már tavasszal rendelkezésre állt.

Május közepétől másodpercenként 500 liter víz szállítására alkalmas mobilszivattyúval ökológiai vizet biztosítottak a Hármas-Körös gyomaendrődi szakaszánál a Körösladányi I. öntöző-főcsatornába. A beavatkozás első ütemében mintegy 200 hektárnyi terület ökológiai vízellátását biztosították. A főcsatorna feltöltésével 8-10 ezer hektárnyi terület számára vált elérhetővé a víz.

Egy távfelügyelettel ellátott, automata üzemelésű, napelemes működtetésű szivattyúteleppel a Fekete-Körösből emelnek át vizet a Morgófoki-tápcsatornába, ennek révén Kötegyán és Sarkad térsége jut vízutánpótláshoz - tette hozzá.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával egyeztetve

június második felében megkezdték hat holtág feltöltését is mintegy 3 millió köbméterrel vízzel.

A Kövizig működési területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel, csaknem 35 ezer hektár szántóföldi területet, 2 ezer hektár rizsföldet és 2,7 ezer hektár halastavat lát el.

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