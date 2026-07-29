Hőség: jön a vörös kód

Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalán hozzátette: a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre.

Kátai-Németh Vilmos azt írta: a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt.

A hőségriadó miatt elindított országos intézkedéssorozat, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat.

„Most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra! Vegyük észre, ha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus akár életet is menthet!” – fogalmazott.