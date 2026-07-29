Kékszalag: kezdődik a nevezés, de idén nem lesz rekord

Az érdeklődés a Kékszalag iránt körülbelül ugyanakkora, mint az előző években – mondta el Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára, a Kékszalag Balaton-kerülő verseny főszervezője az InfoRádióban, hozzátéve: a szombati Fehér Szalag vitorlásversenyen 275 hajóegység vágott neki a távnak. A Fehér Szalag vitorlásversenyen elsősorban a klasszikus vitorlásokat ünnepeljük, a keleti medencét kerülő túraversenyről van szó, és ez természetesen egy jó főpróba a Kékszalaghoz – fogalmazott.

A Kékszalagra szerdán 11 órakor kezdődik a nevezés, és este 8 óráig tart, tehát csak a verseny előtti este fogjuk tudni megmondani, hogy hányan vágnak neki a légvonalban 150 km körüli távnak.”

Körülbelül 600 hajóval büszkélkedhet ismét a rendezvényünk – mondta a főszervező, hozzátéve: „már látjuk, hogy vannak olyan sporttársak, akik az alacsony vízállás miatt nehezen tudnak kihajózni a kikötőkből, hiszen a hajó tőkesúlya már az iszapban van, akár 10-20-30-40 centit is.

Emiatt talán egy picit alacsonyabb lehet a létszám, mint a tízéves átlag. Figyeljük az időjárást, viszonylag gyenge szeles és nagyon meleg Kékszalagra számítunk – mondta.

Megvizsgálva a keszthelyi pályajel környéki vízmélységet, mintegy 1200 méterrel közelebb hoztuk a tihanyi, keleti irányba a bóját, így 240 centiméteres merülésű hajók is meg tudják majd kerülni, így mindenki, aki a Balatonon vitorlázik, részt tud majd venni az eseményen – fogalmazott a főszervező, hozzátéve:

rekorddöntés biztosan nem lesz, egyrészt a pályamódosítás miatt, másrészt mert a gyenge szeles verseny azt valószínűsíti, hogy órákkal később ér be a győztes is, mint tavaly.

„Most a Fehér Szalagon is körülbelül 4 órát vitorlázott az első helyezett Fifty-Fifty (2024-ben 2 óra 11 perc alatt teljesítette - szerk. megj.), mely a Kékszalag rekordját is tartja 4 óra 24 perccel. Ez elég jól leírja azt az óriási különbséget a sebességben a két verseny között, tehát nagy valószínűséggel nem lenne rekord akkor sem, ha a megfelelő pálya lenne. Így pedig nem is tudunk regisztrálni az idei évben rekordot, függetlenül attól, hogy ki mennyi idő alatt teljesíti majd a távot – tette hozzá.

A kérdésre, hogy hány esélyes lehet az idei Kékszalagon a végső győzelemre, a főszervező azt mondta: nagyon nehéz előrevetíteni. „Ha csak a technikát nézzük, akkor

4-5 hajó között dőlhet majd el az abszolút elsőség. A Fifty-Fifty-nek továbbra is azt gondolom, hogy technikai fölénye van a többiekkel szemben.

Ha egészen kicsi a szél, akkor talán ez az előny nem akkora, illetve van egy-két hajó a mezőnyben, amely akár gyorsabb is lehet, mint a kétárbócos katamarán” – vélekedett, hozzátéve: mindenki figyeli az időjárási előjelzést, és próbál annak megfelelően optimalizálni még a versenyre. Az már elég tisztán látszik, hogy gyenge szélre kell a hajókat tuningolni, illetve olyan vitorlákat kell majd válasszanak, amelyek gyenge szélben gyorsítják a hajóikat.

A kérdésre, hogy mekkora volt a támogatói érdeklődés az elmúlt hetekben, nagyjából hány szponzor jelenhet meg majd a Kékszalagon, azt mondta: „a támogatói érdeklődés a verseny iránt már stabil, ami szervezési szempontból nagy öröm számunkra, és ad egy alapbiztonságot a verseny, illetve a versenyhez kapcsolódó parti rendezvények és egyéb kiegészítő vitorlás események szervezésében, úgyhogy ennek nagyon örülünk. 10-12 támogatóval büszkélkedhet a verseny, és az elmúlt években már televíziós minőségű online közvetítést is szolgáltatunk mindenki számára, tehát

a kékszalag.hu oldalon látható a verseny, gyakorlatilag 48 órán keresztül.

Úgyhogy mindenkit arra biztatok, aki nincs a Balaton környékén, kövesse az eseményt ebben a formában” – mondta el Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára, a Kékszalag Balaton-kerülő verseny főszervezője az InfoRádióban.

Az interjút Farkas Dávid készítette.