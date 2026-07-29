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A képviselõk szavaznak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslat elfogadásáról az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 28-án. Az Országgyûlés 143 igen, 47 nem szavazattal megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállítását.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Máris jön a pályázat a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira

Infostart / MTI
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Várhatóan augusztus 16-ig lehet pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki és elnökhelyettesi posztjára, az Országgyűlés pedig augusztus 27-én vagy 28-án választhatja meg a most létrehozott hivatal öt tisztségviselőjét.

A pályázati felhívások tervezetét az Országgyűlési igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának szerdai ülésén ismertették a Tisza képviselői.

A bizottság nem hozott döntést a pályázati kiírásokról, mivel a testület négy ellenzéki tagja – a Fidesz három és a Mi Hazánk egy képviselője – nem vett részt az ülésen. Melléthei-Barna Márton (Tisza), a bizottság alelnöke elmondta, Tuzson Bence (Fidesz) politikai okokkal indokolta neki frakciója távolmaradását.

A tiszás politikus ugyanakkor azt javasolta, hogy a felhívásokat e-mailben küldjék el valamennyi bizottsági tagnak, a szavazást pedig halasszák el délután négy órára, hogy az ellenzéki képviselőknek biztosítva legyen annak a lehetősége, hogy érdemben bele tudjanak szólni a pályázati felhívásba. Az ülésen ismertették a pályázati kiírásokat. Közben kiderült, hogy 16 órára össze is hívták az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságát egy újabb ülésre.

Kiss Máté (Tisza) alelnök azt mondta, a pályázóktól szakmai önéletrajzot és egy legfeljebb kétoldalas szakmai koncepciót kérnek arról, hogy a hivatal elnökeként mit kívánnak megvalósítani.

A törvényjavaslatot kedden fogadta el a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, majd még kedden aláírta Hallerné Nagy Anikó (Tisza) ideiglenes házelnök, majd az államfői jogokat ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök is, így megjelenhetett a Magyar Közlönyben.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés.

Tóth Norbert (Tisza) közölte, a pályázatokat augusztus 16-ig várják, majd az augusztus 27-i vagy 28-i bizottsági ülésen – amikor a parlament is rendkívüli ülést tart – külön-külön döntenek az egyes tisztségekre javasolt személyekről, végül az Országgyűlés választja meg a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit.

(A nyitóképen a képviselők épp megszavazták a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását kedden.)

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Kezdőlap    Belföld    Máris jön a pályázat a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira

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Máris jön a pályázat a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira

Máris jön a pályázat a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira
Várhatóan augusztus 16-ig lehet pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki és elnökhelyettesi posztjára, az Országgyűlés pedig augusztus 27-én vagy 28-án választhatja meg a most létrehozott hivatal öt tisztségviselőjét. Az igazságügyi bizottság szerda délután újra ülésezik, mert az ellenzéki képviselők távolmaradása miatt első körben nem tudták kiírni a pályázatokat.
 

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