Máris jön a pályázat a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira

A pályázati felhívások tervezetét az Országgyűlési igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának szerdai ülésén ismertették a Tisza képviselői.

A bizottság nem hozott döntést a pályázati kiírásokról, mivel a testület négy ellenzéki tagja – a Fidesz három és a Mi Hazánk egy képviselője – nem vett részt az ülésen. Melléthei-Barna Márton (Tisza), a bizottság alelnöke elmondta, Tuzson Bence (Fidesz) politikai okokkal indokolta neki frakciója távolmaradását.

A tiszás politikus ugyanakkor azt javasolta, hogy a felhívásokat e-mailben küldjék el valamennyi bizottsági tagnak, a szavazást pedig halasszák el délután négy órára, hogy az ellenzéki képviselőknek biztosítva legyen annak a lehetősége, hogy érdemben bele tudjanak szólni a pályázati felhívásba. Az ülésen ismertették a pályázati kiírásokat. Közben kiderült, hogy 16 órára össze is hívták az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságát egy újabb ülésre.

Kiss Máté (Tisza) alelnök azt mondta, a pályázóktól szakmai önéletrajzot és egy legfeljebb kétoldalas szakmai koncepciót kérnek arról, hogy a hivatal elnökeként mit kívánnak megvalósítani.

A törvényjavaslatot kedden fogadta el a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, majd még kedden aláírta Hallerné Nagy Anikó (Tisza) ideiglenes házelnök, majd az államfői jogokat ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök is, így megjelenhetett a Magyar Közlönyben.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés.

Tóth Norbert (Tisza) közölte, a pályázatokat augusztus 16-ig várják, majd az augusztus 27-i vagy 28-i bizottsági ülésen – amikor a parlament is rendkívüli ülést tart – külön-külön döntenek az egyes tisztségekre javasolt személyekről, végül az Országgyűlés választja meg a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit.

A hivatal értelme és hatáskörei A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) számára.

Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.

(A nyitóképen a képviselők épp megszavazták a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását kedden.)