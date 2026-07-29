Máris jön a pályázat a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira

A pályázati felhívások tervezetét az Országgyűlési igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának szerdai ülésén ismertették a Tisza képviselői.
A bizottság nem hozott döntést a pályázati kiírásokról, mivel a testület négy ellenzéki tagja – a Fidesz három és a Mi Hazánk egy képviselője – nem vett részt az ülésen. Melléthei-Barna Márton (Tisza), a bizottság alelnöke elmondta, Tuzson Bence (Fidesz) politikai okokkal indokolta neki frakciója távolmaradását.
A tiszás politikus ugyanakkor azt javasolta, hogy a felhívásokat e-mailben küldjék el valamennyi bizottsági tagnak, a szavazást pedig halasszák el délután négy órára, hogy az ellenzéki képviselőknek biztosítva legyen annak a lehetősége, hogy érdemben bele tudjanak szólni a pályázati felhívásba. Az ülésen ismertették a pályázati kiírásokat. Közben kiderült, hogy 16 órára össze is hívták az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságát egy újabb ülésre.
Kiss Máté (Tisza) alelnök azt mondta, a pályázóktól szakmai önéletrajzot és egy legfeljebb kétoldalas szakmai koncepciót kérnek arról, hogy a hivatal elnökeként mit kívánnak megvalósítani.
A törvényjavaslatot kedden fogadta el a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, majd még kedden aláírta Hallerné Nagy Anikó (Tisza) ideiglenes házelnök, majd az államfői jogokat ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök is, így megjelenhetett a Magyar Közlönyben.
A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés.
Tóth Norbert (Tisza) közölte, a pályázatokat augusztus 16-ig várják, majd az augusztus 27-i vagy 28-i bizottsági ülésen – amikor a parlament is rendkívüli ülést tart – külön-külön döntenek az egyes tisztségekre javasolt személyekről, végül az Országgyűlés választja meg a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit.
(A nyitóképen a képviselők épp megszavazták a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását kedden.)