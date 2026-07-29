Vigyázat, lejárnak ezek a típusú személyik – figyelmeztet a miniszter

Augusztus 3-án lejárnak a régi, papíralapú személyi igazolványok – figyelmeztet Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Facebook-bejegyzésében, emelyben a tennivalókat is részletesen megmutatta.
Au összes fontos tudnivaló ezen a linken megtalálható a tennivalókról.
Mint a miniszter írja, ha a családban van olyan, aki még ilyen okmánnyal rendelkezik, érdemes mielőbb gondoskodni a cseréről. A régi személyi ezt követően már nem lesz érvényes, nem lehet vele hivatalos ügyeket intézni.
A legfontosabb tudnivalók:
- Bármely kormányablakban személyesen igényelhető, előzetes időpontfoglalás nélkül
- Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljutni a kormányablakba, mobil ügyintézést is kérhetnek
- Az idősek otthonai számára mobil kormányablak is igényelhető
- Akinek érvényes útlevele vagy kártyaformátumú jogosítványa van, annak nem kötelező új személyi igazolványt igényelnie
- Érdemes segíteni az idősebb családtagoknak az ügyintézésben.