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Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszédet mond az Európai Részecskefizikai Laboratórium, a CERN legfõbb döntéshozó testületének rendkívüli ülésén a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában 2026. május 22-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vigyázat, lejárnak ezek a típusú személyik – figyelmeztet a miniszter

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Augusztus 3. után a „könyvformátumú”, régi papíralapú személyikkel már nem lehet ügyet intézni. Újat viszont könnyű igényelni.

Augusztus 3-án lejárnak a régi, papíralapú személyi igazolványok – figyelmeztet Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Facebook-bejegyzésében, emelyben a tennivalókat is részletesen megmutatta.

Au összes fontos tudnivaló ezen a linken megtalálható a tennivalókról.

Mint a miniszter írja, ha a családban van olyan, aki még ilyen okmánnyal rendelkezik, érdemes mielőbb gondoskodni a cseréről. A régi személyi ezt követően már nem lesz érvényes, nem lehet vele hivatalos ügyeket intézni.
A legfontosabb tudnivalók:

  • Bármely kormányablakban személyesen igényelhető, előzetes időpontfoglalás nélkül
  • Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljutni a kormányablakba, mobil ügyintézést is kérhetnek
  • Az idősek otthonai számára mobil kormányablak is igényelhető
  • Akinek érvényes útlevele vagy kártyaformátumú jogosítványa van, annak nem kötelező új személyi igazolványt igényelnie
  • Érdemes segíteni az idősebb családtagoknak az ügyintézésben.

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Kezdőlap    Belföld    Vigyázat, lejárnak ezek a típusú személyik – figyelmeztet a miniszter

személyi igazolvány

tanács zoltán

tudományos és technológiai minisztérium

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