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Nyitókép: Pixabay

Lezárták az M0-st, brutális, 15 kilométeres dugó alakult ki

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Összeütközött egy kamion és egy teherautó.

Az M0-s autóút Csepel felé vezető oldalán, Szigetszentmiklós térségében kedd délután karambolozott egy teherautó és egy kamion. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az autóút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a közlekedők az M51-es autóútnál, a 23-as kilométernél tudnak letérni, majd a 19-es kilométernél, a Csepeli pihenőhelynél tudnak visszatérni az M0-ra.

Az Útinform mindenkinek azt tanácsolja, hogy kerülje el az útvonalat, mert bár időközben a belső sávot megnyitották, a Gyálig érő 15 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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