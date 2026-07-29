Magyar vb-döntő, csúcsatlétika és Tottenham élőben – sport a tévében

Kékszalag: kezdődik a nevezés, de idén nem lesz rekord

A Fifty-Fifty nyerte a Kékszalag Nagydíj hivatalos előversenyét, a Fehér Szalag Nagydíjat és az idén debütáló Katamarán Grand Prix-viadalt is. A csütörtöki Kékszalagon is Józsa Márton címvédő egysége a legnagyobb esélyes, még gyengébb szélben is – jelezte az InfoRádiónak Holczhauser András főszervező, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Rekorddöntés ugyanakkor idén több okból sem lesz.