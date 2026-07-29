Magyar vb-döntő, csúcsatlétika és Tottenham élőben – sport a tévében

A szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
10.45: Kézilabda, U18-as női világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Tunézia
12.15: Vívás, világbajnokság, Hongkong
Sport 1
11.45: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Szlovénia - Észak-Macedónia
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
14.15: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Izland-Montenegró
16.45: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Svédország-Franciaország
19.15: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Svájc
Sport 2
18.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Miami Marlins-Philadelphia Phillies
Eurosport 1
8.00: Sznúker, Sanghaj Masters, 2. forduló
14.30: Kerékpár, Tour de l'Ain, 2. szakasz
16.00: Kerékpár, Dán körverseny, férfiak, 1. szakasz
20.00: Atlétika, Nemzetközösségi Játékok, Glasgow
Eurosport 2
10.30: Vívás, világbajnokság, Hongkong
14.30: Sznúker, Sanghaj Masters, 2. forduló
Match 4
11.45: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Tottenham Hotspur-Sydney FC, Sydney