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Pusztai Liza (b) és Szűcs Luca a női kardozók csapatversenyének elődöntőjében a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 30-án. A magyar csapat 45-41-re kikapott a franciáktól és a bronzéremért küzdhet.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Magyar vb-döntő, csúcsatlétika és Tottenham élőben – sport a tévében

Infostart / MTI

A magyarok aranymeccsét is élőben nézheti – mai sportközvetítések.

A szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

10.45: Kézilabda, U18-as női világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Tunézia

12.15: Vívás, világbajnokság, Hongkong

Sport 1

11.45: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Szlovénia - Észak-Macedónia

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

14.15: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Izland-Montenegró

16.45: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Svédország-Franciaország

19.15: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Svájc

Sport 2

18.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Miami Marlins-Philadelphia Phillies

Eurosport 1

8.00: Sznúker, Sanghaj Masters, 2. forduló

14.30: Kerékpár, Tour de l'Ain, 2. szakasz

16.00: Kerékpár, Dán körverseny, férfiak, 1. szakasz

20.00: Atlétika, Nemzetközösségi Játékok, Glasgow

Eurosport 2

10.30: Vívás, világbajnokság, Hongkong

14.30: Sznúker, Sanghaj Masters, 2. forduló

Match 4

11.45: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Tottenham Hotspur-Sydney FC, Sydney

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Kezdőlap    Sport    Magyar vb-döntő, csúcsatlétika és Tottenham élőben – sport a tévében

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