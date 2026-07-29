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Egyre élesedik a helyzet a kassai teleplakók Magyarországra költöztetése körül

Infostart / MTI

Az encsi polgármester szerint az önkormányzat várhatóan elővásárlási jogot vezet be egyes ingatlanokra. A cél, hogy megakadályozzák a kassai romatelep lakóinak beköltöztetését.

Encs képviselőtestülete következő ülésén várhatóan önkormányzati elővásárlási jogot vezet be olyan területeken található ingatlanokra, ahol civil szervezetek csaknem lakhatatlan házakat kívánnak olcsón megvenni és lakcímet létesíteni a Kassáról kilakoltatottaknak – közölte Mikola Gergely a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Encs független polgármestere a Facebook-oldalán.

A polgármester az elmúlt napokban jelentős sajtóérdeklődést övező két kassai család szalonnai letelepedését követően reagált közösségi oldalán.

Mikola Gergely azt írta: csaknem egy hete foglalkozik azzal az üggyel, melyben

szerinte szlovák politikai jóváhagyással bontanak le egy kassai gettótelepet és civil szervezetek által biztosított forrásokkal akarnak több borsodi járásba mintegy 2-300 szlovákiai romát „deportálni”.

Ha valaki eladja az ingatlanát és „részt vesz az illegális deportálásban”, véleménye szerint jogi felelőssége lesz benne – szögezte le.

Balogh Zsolt Szalonna független polgármestere közleményében ismertette, hogy a kassai városházától kapott tájékoztatás szerint a szlovákiai település nem folytat olyan programot, amely a város szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak más, így magyarországi településekre történő áttelepítésére irányulna. Azt írta: egy találkozón a kassai városrész polgármestere közölte vele, hogy az általa vezetett városrész két család életkörülményeinek javítását támogatta, például az ingatlanok lakhatóvá tételében, a két család egyébként saját döntésével, hitelből, helyi tulajdonosoktól vásárolt ingatlant Szalonnán.

Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke hétfőn levélben fordult Szalonna polgármesteréhez, mert közlése szerint olyan lakossági jelzéseket kapott, hogy „kassai no-go zónából költöztetnek családokat a településre”.

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Kezdőlap    Belföld    Egyre élesedik a helyzet a kassai teleplakók Magyarországra költöztetése körül

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