Egyre élesedik a helyzet a kassai teleplakók Magyarországra költöztetése körül

Encs képviselőtestülete következő ülésén várhatóan önkormányzati elővásárlási jogot vezet be olyan területeken található ingatlanokra, ahol civil szervezetek csaknem lakhatatlan házakat kívánnak olcsón megvenni és lakcímet létesíteni a Kassáról kilakoltatottaknak – közölte Mikola Gergely a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Encs független polgármestere a Facebook-oldalán.

A polgármester az elmúlt napokban jelentős sajtóérdeklődést övező két kassai család szalonnai letelepedését követően reagált közösségi oldalán.

Mikola Gergely azt írta: csaknem egy hete foglalkozik azzal az üggyel, melyben

szerinte szlovák politikai jóváhagyással bontanak le egy kassai gettótelepet és civil szervezetek által biztosított forrásokkal akarnak több borsodi járásba mintegy 2-300 szlovákiai romát „deportálni”.

Ha valaki eladja az ingatlanát és „részt vesz az illegális deportálásban”, véleménye szerint jogi felelőssége lesz benne – szögezte le.

Balogh Zsolt Szalonna független polgármestere közleményében ismertette, hogy a kassai városházától kapott tájékoztatás szerint a szlovákiai település nem folytat olyan programot, amely a város szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak más, így magyarországi településekre történő áttelepítésére irányulna. Azt írta: egy találkozón a kassai városrész polgármestere közölte vele, hogy az általa vezetett városrész két család életkörülményeinek javítását támogatta, például az ingatlanok lakhatóvá tételében, a két család egyébként saját döntésével, hitelből, helyi tulajdonosoktól vásárolt ingatlant Szalonnán.

Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke hétfőn levélben fordult Szalonna polgármesteréhez, mert közlése szerint olyan lakossági jelzéseket kapott, hogy „kassai no-go zónából költöztetnek családokat a településre”.