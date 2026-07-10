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Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a NATO-csúcstalálkozó második napján Ankarában 2026. július 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Új részletek láttak napvilágot a Trumpot érintő fenyegetésről

Infostart / MTI

Izrael hírszerzési információt adott át az Egyesült Államoknak arról, hogy Irán merényletet készít elő Donald Trump amerikai elnök ellen – jelentette pénteken az izraeli média a The Wall Street Journal és a CNN bennfentes forrásokra hivatkozó értesülései alapján.

A CNN egyik forrása szerint a figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak.

Más amerikai tisztségviselők ugyanakkor azt valószínűsítették, hogy az izraeli figyelmeztetés célja az lehetett, hogy befolyásolja Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról. Az értesülések nem ismertették az állítólagos iráni merényletterv részleteit.

Irán 2020 óta, vagyis azóta, hogy az Egyesült Államok megölte Kászem Szolejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda eliterőinek parancsnokát, nyilvánosan is hangoztatja Donald Trump meggyilkolásának szándékát.

A The Wall Street Journal szerint az amerikai elnök halálát követelő felhívások Ali Hamenei amerikai-izraeli légicsapásban meggyilkolt legfőbb vezető gyászmegemlékezéseken is hangsúlyosan megjelentek.

Trump a héten ismét utalt az őt fenyegető veszélyre.

„Meg akarják ölni az Egyesült Államok vezetőjét, engem. Minden listájukon rajta vagyok. Eddig talán szerencsém volt, de lehet, hogy ez nem tart örökké”

– mondta az amerikai elnök.

A CNN egy másik amerikai forrása szerint jelenleg diplomáciai erőfeszítések folynak az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhítésére. A forrás szerint az amerikai katonai csapásokat szándékosan korlátozott mértékben hajtják végre, hogy elkerüljék a további eszkalációt, és „teret adjanak a diplomáciának”.

Telefonon beszélt egymással Trump és Netanjahu

Telefonon beszélt egymással Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök este – közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben.

A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Recep Tayyip Erdogan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanjahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben.

Netanjahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál.

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