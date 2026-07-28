Hamisított egy amfiteátrumot, majd „megöregítette” a leleményes olasz – videó

A bírósági ítélet szerint a Marittimo Berico nevet viselő amfiteátrumnak egyetlenegy köve sem származott az ókorból.

A félkör alakú színház nézőterének, lépcsősorainak, színpadának minden darabja mai építőanyagból, főleg gipszből készült, majd sajátos technikával „megöregítették", hogy több ezer évesnek tűnjön. Ugyanígy nem voltak eredetiek az ötezer négyzetmétert lefedő amfiteátrum oszlopai és szobrai sem.

A hatóságok 2016-ban figyeltek fel az amfiteátrumra, amikor a tulajdonos konferenciák, díszvacsorák, koncertek és más előadások helyszíneként adta bérbe a „páratlan régészeti felfedezésként" reklámozott területet, amely Arcugnano domboldalán található.

A több mint hétezer lakosú kisváros Veneto tartományban, Vicenza közelében fekszik.

Az üzemeltető, a 69 éves Franco Malosso, aki a von Rosenfranz családnevet is használta, idegenvezetései során azt mondta, hogy a színházat Julius Caesar is felkereste.

A férfit 2021-ben jogerősen két év négy hónap börtönre ítélték. Büntetése letöltését az idén kezdte meg Ventimiglia börtönében hónapokkal ezelőtt, de a hírt az olasz sajtó csak most hozta nyilvánosságra.

Franco Malossót többek között törvénytelen építkezés, környezeti károkozás és művészeti csalás vádjával ítélték el, hiába állította, hogy „senki sem hihette el, hogy igazi amfiteátrumról van szó”.

Arcugnano önkormányzata 560 ezer euró kártérítést követel, amiből fedezni tudja a bontási költségeket.

(Nyitóképünk illusztráció: egy igazi amfiteátrum, mégpedig a leghíresebb a világon, a római Colosseum)