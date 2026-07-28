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Nyitókép: Getty Images/Emanuel M Schwermer

9 helyszínen jön e-turbótöltő autókhoz a Moltól

Infostart / MTI

Nagy teljesítményű elektromosautó-töltőkkel bővíti hálózatát a Mol Plugee Magyarországon közölte a Mol közleményben kedden.

A Mol csoport elektromobilitási szolgáltatója, a Mol Plugee kilenc magyarországi Mol-töltőállomáson alakít ki, illetve fejleszt ultragyorstöltő-infrastruktúrát, a beruházás megvalósításához a vállalat 396 millió forintot nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A finanszírozási keretből 393 millió hitel és 3,3 millió forint a vissza nem térítendő támogatás.

A Mol Plugee 300-600 kW teljesítményű ultragyorstöltők beszerzését és telepítését tervezi, amelyek lehetővé teszik, hogy az újgenerációs elektromos járművek gyorsabban és hatékonyabban tölthessenek - írták.

A fejlesztések helyszíneinek kiválasztásakor olyan területekre összpontosítottak, ahol korlátozottan áll rendelkezésre töltőinfrastruktúra, vagy a meglévő töltőpontok kihasználtsága alapján a kapacitás hosszabb távon már nem lenne elég. A projekt részeként új töltőhelyszínt alakítanak ki Tiszafüreden, emellett több meglévő helyszínen is bővítik a kapacitásokat. Az érintett települések között szerepel Nyíregyháza, Siófok, Vecsés, Budaörs, Balatonlelle, Páty és Mosonmagyaróvár.

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