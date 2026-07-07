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Az amerikai MIM-104 Patriot légvédelmi rakétarendszer egyik idnító járműve.
Nyitókép: Getty Images / MikeMareen

Tengeralattjárók, rakéták, drónok: röpködtek a milliárdok a NATO-csúcs előtt

Infostart / MTI

Többmilliárdos védelmi megállapodásokat kötöttek NATO-tagállamok a kedden kezdődött csúcstalálkozó előtt, mutatva ezzel, hogy teljesítik az Egyesült Államok követelését, ami a védelmi kiadások növelését illeti.

Mark Carney kanadai miniszterelnök bejelentette, hogy a német TKMS hajógyártócégtől vásárolnak 12 darab 212CD típusú tengeralattjárót. Olyan típusról van szó, amely a felszín alatt és felett tartózkodó ellenséges hajók – beleértve a tengeralattjáró-elhárító helikoptereket is – felderítésére és megsemmisítésére terveztek. Az első tengeralattjárót várhatóan 2033-ban adják át.

A NATO-csúcstalálkozó előkészítése során nagyrészt titokban tartott további megállapodások többek között az amerikai Northrop Grumman vállalat felderítő drónjainak európai államok általi beszerzését, valamint a svéd Saab repülőgépeinek a NATO általi megvásárlását tartalmazzák. Az Egyesült Államok emellett tárgyalásokat folytat Németországgal és más országokkal Ukrajna védelméhez szükséges rakéták közös európai gyártásáról.

Konkrétan az AMRAAM típusú rakéták gyártását kívánják bővíteni, valamint a Patriot légvédelmi rendszer PAC3 irányított rakétái számára karbantartási központot hoznának létre Európában – jelentette be Michael P. Duffey, az Egyesült Államok beszerzési ügyekért felelős államtitkár-helyettese a NATO-csúcs előtti védelmi fórumon. A német Rheinmetall védelmiipari konszern az amerikai Lockheed Martin gyártóval közösen ATACMS típusú rövid hatótávolságú rakétákat kíván gyártani, és a védelmi fórumon erről szóló szándéknyilatkozatot írt alá.

Hollandia több mint 3 milliárd euró értékben jelentett be védelmiipari projekteket. Ezek közé tartozik egy Belgiummal kötött légvédelmi partnerség, valamint az Egyesült Királysággal kötött, haditengerészeti hajókra vonatkozó együttműködés.

Figyelmet keltett továbbá egy hadiipari megállapodás Dánia és az Egyesült Államok között is, mivel a két ország kapcsolata a Grönland körüli vita miatt mélypontra jutott. A koppenhágai védelmi minisztérium közlése szerint két amerikai repülőgépet szándékoznak beszerezni, hogy hatékonyabban tudják megfigyelni az ellenséges tengeralattjárókat az Északi-sarkvidéken. A P-8A Poseidon típusú repülőgépek beszerzése

„egyértelmű jelzés arra, hogy komolyan vesszük a NATO-n belüli közös feladatunkat”

– húzta alá Jeppe Bruus holland védelmi miniszter.

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Kezdőlap    Külföld    Tengeralattjárók, rakéták, drónok: röpködtek a milliárdok a NATO-csúcs előtt

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