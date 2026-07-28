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2020. március 8-án Sevillában készített kép Zinedine Zidane-ról, a Real Madrid vezetőedzőjéről a Sevilla elleni spanyol labdarúgó mérkőzésen. Zidane 2021. május 27-én közölte, hogy azonnali hatállyal távozik a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról.
Nyitókép: Miguel Morenatti

Korszakváltás – Zinedine Zidane a francia válogatott új szövetségi kapitánya

Infostart / MTI

A francia szövetség szóban már novemberben megállapodott a játékosként világ- és Európa-bajnok szakemberrel, akinek érkezését végül kedden jelentették be. Szerződése négy évre, a 2030-as világbajnokság végéig szól.

Hivatalossá vált, hogy Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztját.

A francia szövetség szóban már novemberben megállapodott a játékosként világ- és Európa-bajnok szakemberrel, akinek érkezését végül kedden jelentették be. Szerződése négy évre, a 2030-as világbajnokság végéig szól.

Az 54 éves tréner korábbi válogatottbeli csapattársától, Didier Deschamps-tól veszi át a nemzeti csapat irányítását. Utóbbi 2012 óta vezette a francia együttest, amellyel 2018-ban vb-t nyert, 2022-ben döntőt játszott, az idei világbajnokságon pedig negyedik lett.

„Ez egy különleges pillanat, mert tizennégy év elteltével új szövetségi kapitányunk lesz, és különleges a mellettem ülő személy miatt is. Zinedine a francia labdarúgás egyik legendája, aki évek óta azt hangoztatta, hogy az álma a francia válogatott irányítása” – mondta a sajtótájékoztatón Philippe Diallo, a francia szövetség elnöke. Hozzátette, tavaly februárban azt követően találkoztak először Zidane-nal, hogy Deschamps jelezte, a vb után távozni szeretne posztjáról.

„Számomra ez az álom. Az elmúlt öt évben voltak ajánlataim kluboktól, de mindre nemet mondta, mert engem csak ez a lehetőség érdekelt. Rengeteg érzelem kavarog bennem, készen állok a kihívásra” – mondta az aranylabdás Zidane, aki a Real Madridot 2016 januárja és 2018 májusa, valamint 2019 márciusa és 2021 májusa között összesen 263 találkozón vezette. Első szerepvállalása alatt három Bajnokok Ligáját nyert a csapattal, második madridi korszaka óta azonban nem vállalt edzői munkát.

„Ma megkaptam a lehetőséget arra, hogy vezessem ezt a csapatot, és mindent meg fogok tenni, hogy nyerjünk. Egyúttal, gratulálok Didier-nek az emlékezetes évekhez” – köszönte meg elődje munkáját az új francia kapitány.

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Kezdőlap    Sport    Korszakváltás – Zinedine Zidane a francia válogatott új szövetségi kapitánya

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