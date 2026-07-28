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A pusztítás nyomai a Torinó-Lyon között épülõ közlekedési infrastruktúra olaszországi szakaszán, a Torinó közelében fekvõ Val di Susa völgyében 2026. július 27-én. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szervezett pusztításnak nevezte az észak-olaszországi nagysebességû vasútvonal ellen két napja rendezett tüntetéseket.
Nyitókép: Alessandro Di Marco

Háborús pusztítás az olasz tüntetés után – fotó, videó

Infostart / MTI

Giorgia Meloni miniszterelnök szervezett pusztításnak nevezte az észak-olaszországi nagysebességű vasút elleni tüntetéseket. Százhúsz rendőr sérült meg.

Giorgia Meloni miniszterelnök a Torinó közelében fekvő Val di Susa völgyében az építkezési területet védő rendőrökkel találkozott .

Giorgia Meloni hangsúlyozta, hogy százhúsz rendőr sérült meg a Torinó–Lyon között épülő közlekedési infrastruktúra olaszországi szakaszán zajlott tüntetések során. Megjegyezte, hogy a demonstrálók „háborús színtérré” alakították át az építkezési területet.

Ami történt, „nem a nemtetszés kinyilvánítása, ez szervezett erőszak, előre eltervelt, éppen ezért így kell kezelni” – jelentette ki a miniszterelnök, aki közösségi oldalán videóval jelentkezett a vasúti területről.

Giorgia Meloni hozzátette, hogy a kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy a pusztítás résztvevőit átadja az igazságszolgáltatásnak, mivel „egy normális állam nem tűrhet el ilyesmit”.

„Az állam jelen van, és egy lépéssel sem hátrál meg” – írta Giorgia Meloni közösségi oldalán.

Meloni Matteo Piantedosi belügyminiszter, Vittorio Pisani országos rendőrparancsnok, valamint a torinói idegenrendészet és prefektúra parancsnokai kíséretében ellátogatott az olasz-francia határvonalon, Val di Susa völgyében található Chimontéba, ahol a nagysebességű teher- és személyszállítási vonal legnagyobb olaszországi munkaterülete van.

A beruházást ellenző No Tav elnevezésű mozgalom Chimontéba szombat este a Nagy Boldogság Fesztiváljaként hirdetett meg találkozót, amely a nagysebességű vasútvonal elleni tüntetésbe csapott át. A hatóságok szerint

a húszezer demonstrálóból fekete ruhás, bukósisakos, gázálarcos csoportok váltak le,

amelyek átvágták az építkezést övező drótkerítést, behatoltak a területre, felgyújtottak néhány építkezési létesítményt, valamint rendőrségi járműveket, és összecsaptak a munkaterületet védő rendőrökkel és biztonsági emberekkel. A rendőrség könnygázzal és vízágyúval válaszolt.

Az építkezést vezető olasz-francia társaság (TELT) egymillió euróra becsülte a keletkezett kárt.

A torinói idegenrendészet közlése szerint hétfőig a demonstráción részt vevők közül több mint nyolcszáz személyt azonosítottak. Mostanáig a tüntetés négy külföldi résztvevőjét vették őrizetbe.

A nagysebességű vasútvonal megépítése ellen született No Tav mozgalom a kilencvenes évek közepétől aktív, és elsősorban az alpesi környezet pusztítására hivatkozva ellenzi a beruházást. A No Tav mozgalmat a szélsőbaloldali anarchista csoportok is támogatják.

A legnagyobb olasz ellenzéki erő, a balközép Demokrata Párt (PD) főtitkára, Elly Schlein elítélte az erőszakot, de úgy vélte, hogy a Meloni-kormány az „erőszakos cselekményeket az ellenzék támadására használja fel”.

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Kezdőlap    Külföld    Háborús pusztítás az olasz tüntetés után – fotó, videó

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