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Nyitókép: Unsplash

Drónok fotózzák a szabálytalan autósokat

Infostart / MTI

Drónokkal ellenőrzi a közúti közlekedést a montenegrói rendőrség, amely keddi közlése szerint a nyári turistaszezonban fokozott közlekedésrendészeti akciókat hajt végre az ország útjain.

A Bar község területén végrehajtott legutóbbi ellenőrzés során a pilóta nélküli légi járművek kilenc közlekedési szabálysértést rögzítettek, egyebek mellett

  • szabálytalan előzés,
  • szabálytalan sávváltás és
  • bukósisak használatának elmulasztása

miatt bírságoltak.

A rendőrség közölte: a következő napokban is folytatják az utak légi megfigyelését. A hatóság célja a legsúlyosabb közlekedési szabálysértések gyorsabb felderítése és a közlekedésbiztonság javítása.

A rendőrség hangsúlyozta: a drónok alkalmazásának elsődleges célja nem a bírságolás, hanem a közúti balesetek számának csökkentése és az emberi életek védelme.

A rendőrség arra figyelmezteti a helyi és külföldi autósokat, hogy a nyári szezonban az ország több pontján számíthatnak drónos ellenőrzésekre, és a rögzített szabálysértéseket a hatályos jogszabályoknak megfelelően szankcionálják.

A nyári turistaszezonban különösen nagy a forgalom Montenegró útjain. A mintegy 620 ezer lakosú országba évente több mint 2,6 millió turista érkezik, közülük a legtöbben június és augusztus között. A három nyári hónapban általában 1,3–1,6 millió vendéget regisztrálnak, akik elsősorban a tengerparti üdülőhelyeket keresik fel. A legtöbb turista Szerbiából, Oroszországból, Bosznia-Hercegovinából, Törökországból és Németországból érkezik az Adria-parti országba.

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