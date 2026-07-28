Újabb kivégzések Iránban

A két elítélt, Abolfazl Szehapi és Amirhoszein Szafari az igazságügyi hírportál szerint egy olyan csoporthoz tartozott, amely az iszfaháni tüntetések alatt részt vett négy rendőr meggyilkolásában.

A kivégzést a Fars iráni hírügynökség közlése szerint kedden hajtották végre.

A januári országos rendszerellenes tüntetések miatt elfogott, halálra ítélt, és kivégzett tüntetők száma a két újabb kivégzéssel 26-ra emelkedett.

Az Amnesty International nemzetközi emberi jogi szervezet adatai szerint Iránban kiugróan sok halálos ítéletet hajtanak végre, 2025-ben 2159 embert akasztottak fel.

Iránban a januári tömeges tiltakozások idején a szélsőséges iszlám kormányzat ezrével gyilkolta a tüntetőket, nemzetközi szervezetek szerint akár 30 ezer halálos áldozat is lehet. Utána elindult az amerikai–iráni háború, a tüntetések leálltak, de rezsimváltás nincs a láthatáron.