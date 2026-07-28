Teljes káosz, sőt, bohózat az olasz futballban

A római Corriere dello Sport hasonló húrokat penget: „Olaszország továbbra is szövetségi kapitány nélkül: Malagòval (a FIGC, az Olasz Labdarúgó-szövetség új elnöke – a szerk.) való összetűzésüket követően a sportigazgató és tanácsadója távozik a válogatottól. Paolo és a brazil szakember hajthatatlanok Andrea ügyében. A szövetségi tanács mai ülésére várható döntés.” A lap megemlíti azt is, hogy Roberto Mancini az új favorit a kapitányi posztra, Antonio Contéval szemben.

A torinói Tuttosport is kritikus, s behozott néhány új szálat: „Mancini vagy Conte, a bohózat után? Pirlo visszalépett, és hangot adott elégedetlenségének. Ma új szövetségi kapitányra van szükség, különben fennáll a veszélye, hogy kormánybiztost neveznek ki. Malagò visszahozná Mancinit, és a politikai beavatkozás miatt vitába szállt Abodival (a sportminiszterrel – a szerk.); megállapodás hiányában akár vissza is léphet a folyamattól. Felmerül még egy kérdés: vajon elfogadná-e az ajánlatot Antonio, ha ő lenne az utolsó lehetőség?

Maldini és tanácsadója mindössze 16 napig maradtak pozícióban, miután kudarcba fulladt a ThiagoMotta szerződtetésére tett utolsó kísérletük.

Felvetődött Chiellini neve technikai igazgatóként, ám ő nem vállalta a feladatot. Bármi megtörténhet még.”

Legendás futballisták sora részese az ügynek, aligha kell emlegetni, maga Andrea Pirlo is az volt. Ám ő már kiszállt a „táncból”, megerősítette, hogy már nincs versenyben az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjáért. Elmondása szerint „keserűséggel” tölti el, ahogyan az elmúlt napokban alakultak az események. Pirlo számított a legesélyesebb jelöltnek a posztra, miután biztossá vált, hogy sem Carlo Ancelotti, sem Pep Guardiola se vállalja el a feladatot.

Kinevezését határozottan támogatta két egykori milanos játékostársa, az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) újonnan kinevezett technikai igazgatója, Paolo Maldini, valamint tanácsadója, Leonardo, ám a pályán kívüli bonyodalmak miatt az ügy mostanra lezárult.

A hétvégén kiderült, hogy Pirlo a Fonbet nevű orosz fogadóiroda globális márkanagykövete; mivel Olaszországban szigorú szabályok vonatkoznak a szerencsejátékok reklámozására, ez rendkívül valószínűtlenné tette, hogy őt nevezzék ki a válogatott élére.

Pirlo vasárnap este közleményt adott ki, amelyben köszönetet mondott Maldininek és Leonardónak, ugyanakkor utalt arra, hogy már nem esélyes a szövetségi kapitányi posztra.

Azóta Instagram-történetében közzétette a közlemény frissített változatát is, megerősítve, hogy végleg kiszállt a válogatott irányításáért folyó versenyből.

„Az intézmények, a szövetség és az érintettek iránti tiszteletből eddig hallgattam. Ám miután tegnap este tudomást szereztem arról, hogy már nem vagyok jelölt az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjára, szükségesnek érzem néhány dolog tisztázását” – írta Pirlo.

„Az elmúlt napokban nagy keserűséggel figyeltem a személyem és az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjának esetleges elvállalása körüli vitát. Pályafutásom során – előbb játékosként, majd edzőként – mindig úgy láttam el feladataimat, hogy maradéktalanul tiszteletben tartottam azon országok törvényeit, ahol dolgoztam, valamint az általam aláírt szerződéseket.

A közelmúltbeli viták tárgyát képező szakmai együttműködés az Egyesült Arab Emírségekben szerzett szakmai tapasztalataim részeként jött létre, és kizárólag kereskedelmi, illetve sportszakmai jellegű. Politikai jelentőséget tulajdonítani ennek az együttműködésnek annyit tesz, mint olyan meggyőződéseket tulajdonítani nekem, amelyeket sosem hangoztattam, és amelyekkel nem is értek egyet.

Szeretném megköszönni Maldininek és Leonardónak az irántam tanúsított tiszteletet és bizalmat. Ismerem szakértelmüket, komolyságukat és azt a szeretetet, amellyel mindig is az olasz labdarúgás iránt viseltettek.

Sajnálatos azonban, hogy egy sportszakmai alapokon nyugvó döntést hamar olyan nyilvános vitába rángattak bele, amelynek során olyan indítékokat és szándékokat tulajdonítottak nekem, amelyek sosem léteztek.

Olaszország iránti szeretetem nem függ egyetlen munkától sem. Ez a múltam és az identitásom része, és örökre elkísér majd.”

A Sport Mediaset és a Sky Sport Italia értesülései szerint a helyzet most pontosan olyan, mint amilyen Maldini érkezése előtt volt. Ez azt jelenti, hogy az FIGC elnöke, Giovanni Malagò Mancini visszatérését támogatja, miközben a hírek szerint a Serie A klubjai arra próbálják rávenni, hogy Contét válassza.

Mindketten nagy tapasztalattal rendelkeznek a poszton: Conte 2014 és 2016 között irányította a csapatot, Mancini pedig megnyerte a 2020-as Európa-bajnokságot, mielőtt 2023 nyarán váratlanul lemondott volna.

Most mindketten szerződés nélkül vannak, mivel Conte két év után közös megegyezéssel felbontotta a Napolival kötött kontraktusát, Mancini pedig rövid szaúd-arábiai szövetségi kapitányi időszak után távozott az Al-Szaddtól.

Malagò korábban azt mondta, hogy azért hozta létre a Club Italia technikai igazgatói posztját (amelyet Paolo Maldini töltött be), hogy az olasz válogatott szövetségi kapitányának kiválasztása ne kizárólag a FIGC elnökének hatáskörébe tartozzon.

Úgy tűnik, némi félreértés volt közöttük azzal kapcsolatban, hogy a technikai igazgatónak reálisan mekkora hatalma lenne.