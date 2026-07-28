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Jéghegyek úsznak a tengeren a grönlandi Ilulissat színes házai előtt.
Nyitókép: Timothy Allen/Getty Images

Jéghegy omlott össze egy város mellett – látványos videó

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Mindez az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Ilulissat-jégfjord közelében történt.

Múlt hétvégén egy jéghegy felborult egy grönlandi város mellett, és láthatóvá vált az addig víz alatt lévő része – írja a hvg.hu.

Mindez az UNESCO világörökségi listáján szereplő Ilulissat-jégfjord közelében történt, és felvételek is készültek a különleges jelenségről. Arról eddig nem közöltek hírt, hogy a jéghegy felborulása következtében megsérült-e valaki.

Az Ilulissat-jégfjord az északi sarkkörtől 250 kilométerre északra, Ilulissat település közelében található, és 2004-ben került fel az UNESCO listájára.

Azért, hogy a szakemberek jobban megértsék, hogyan hat az éghajlatváltozás a grönlandi jégtakaróra, a jéghegyeket GPS-jeladóval látták el, így könnyebben követhető a mozgásuk.

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