ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.38
usd:
317.1
bux:
144464.84
2026. július 28. kedd Szabolcs
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Eladásra kínált dinnye Fehérvári úti Vásárcsarnokban, ahol sajtótájékoztatót tartottak a magyar dinnye fogyasztását ösztönző, Nyár, dinnye, szeletem című kampányról 2025. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Riadót fújtak dinnyeügyben

Infostart / MTI

Az önköltségi szint alá csökkent a görögdinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami veszélyezteti a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet - figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Az elemzésben kiemelték, hogy a szakmai szervezetek már július elején arra kérték az áruházláncokat, hogy a piac stabilitásának megőrzése érdekében kerüljék az indokolatlan árletörést, és az import helyett a magyar dinnyét részesítsék előnyben.

A szezon elején a nettó felvásárlási árak kilogrammonként 100-120 forint között alakultak, miközben a fogyasztói árak 250-300 forint között mozogtak. Július közepére az áruházak 155-159 forintos akciós áron, az európai piacokon elérhető árakhoz képest 40-50 forinttal olcsóbban kínálták a gyümölcsöt, ami nagyjából fele a fenntartható gazdálkodáshoz szükséges árnak - tájékoztattak.

A helyzet a hó végére tovább romlott. Európában visszaesett a kereslet, miközben Észak-Macedóniából és Albániából jelentős mennyiség került a piacra rendkívül alacsony árakon. Július 20-a körül a magyar termelői árak kilogrammonként 40-50 forintra estek, de sok esetben még ezen az áron sem lehetett eladni a termést – hívták fel a figyelmet.

A szakmai szervezetek szerint rövid távon csak korlátozott javulás várható és az árak alakulását továbbra is az időjárás és a kereslet-kínálat egyensúlya határozza meg.

Hangsúlyozták: a fenntartható gazdálkodáshoz a szezon átlagában legalább kilogrammonként 100-120 forint nettó termelői árra lenne szükség.

Arra figyelmeztettek, hogy a tartósan alacsony árak hosszabb távon a hazai görögdinnye-termelés visszaeséséhez vezethetnek, ezért a fogyasztókat arra kérik, hogy lehetőség szerint magyar dinnyét vásároljanak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Riadót fújtak dinnyeügyben

mezőgazdaság

dinnye

üzletláncok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hegedűs Zsolt az Országgyűlésben: teljes szemléletváltás jön az egészségügyben

Hegedűs Zsolt az Országgyűlésben: teljes szemléletváltás jön az egészségügyben
„Ki kell mondanunk: a magyar egészségügy nagyon beteg. Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy” – mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt. Mint elmondta: a nyitottság, nyilvánosság, elszámoltathatóság, a szakemberek bevonása, a hozzátartozók meghallgatása lesz az új mentalitás. Éles vita alakult ki az előző kormány hagyatékáról.
 

Ma dönthet az Országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról

Magyar Péter élesen üzent a vagyonvisszaszerzésről a parlament ülése előtt

Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

Megválasztotta az új alkotmánybírót az Országgyűlés

Riadót fújtak dinnyeügyben

Riadót fújtak dinnyeügyben

Az önköltségi szint alá csökkent a görögdinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami veszélyezteti a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet - figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.28. kedd, 18:00
Puskás Tamás
a Centrál Színház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvolt az első tüske, érdekes nap várhat a forintra

Megvolt az első tüske, érdekes nap várhat a forintra

A dollár egyhavi csúcsa és az ázsiai részvénypiacokon kibontakozó eladási hullám is nyomás alá helyezheti kedden a forintot. A befektetők elsősorban a Federal Reserve közelgő kamatdöntésére figyelnek, miközben a négy évtizedes mélypont közelében járó jen egy esetleges japán devizapiaci beavatkozás miatt okozhat nagyobb kilengéseket. Eközben az Országgyűlésben is több, az uniós források hazahozatalával kapcsolatos intézkedést fogadhatnak el, így az erről szóló hírek is könnyen mozgásba hozhatják a forintot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondta a fájó igazságot Hegedűs Zsolt a magyar egészségügyről: 500 milliárdos mentőöv érkezik a kórházakba

Kimondta a fájó igazságot Hegedűs Zsolt a magyar egészségügyről: 500 milliárdos mentőöv érkezik a kórházakba

Parlamenti felszólalásában súlyos válságként értékelte a magyar egészségügy helyzetét Hegedűs Zsolt

BBC
Business Sport Travel Science
Firefighters race to control wildfires near Madrid and Bordeaux as another heatwave hits

Firefighters race to control wildfires near Madrid and Bordeaux as another heatwave hits

Firefighters west of Bordeaux are reporting a relatively good night, with the fire stabilised – but not under control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 28. 09:59
Felmentették posztjáról a NAV egyik fontos vezetőjét
2026. július 28. 09:48
Hegedűs Zsolt az Országgyűlésben: teljes szemléletváltás jön az egészségügyben
×
×