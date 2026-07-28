A következő szezontól a belga másodosztályú labdarúgó-bajnokságban egy új, edzői felülvizsgálaton alapuló rendszert tesztelnek, felváltva ezzel a videóbírót (VAR). A legfőbb különbség, hogy nem lesz folyamatos videóbírós megfigyelés, így a játékvezetők esetleges vitás döntéseit tulajdonképpen maguk a vezetőedzők kérdőjelezhetik meg – írja a 24.hu.

A tervek szerint az edzők mérkőzésenként két (hosszabbítás esetén plusz egy) challenge-lehetőséget kapnak, amelyeket

gólok,

büntetők,

kiállítások

vagy téves laposztások esetén használhatnak fel.

Az edzők egy körkörös ujjmozdulattal és egy kártya átadásával jelezhetik majd a negyedik játékvezetőnek a felülvizsgálati igényt.

Sikeres óvás esetén a csapat megtartja a lehetőséget, ám ha a bíró eredeti döntése helyesnek bizonyul, a challenge elveszik.

A belga másodosztályú bajnokság igazgatója szerint a tesztelt módszer költséghatékony alternatívát nyújt a drága VAR-rendszerrel szemben, így szerinte az alacsonyabb költségvetésű ligákban is biztosítható lenne a tisztességes játék.

Bár a futballban még újdonságnak számít – korábban csak az olasz harmadosztályban, a spanyol női ligában és ifjúsági tornákon próbálták ki –, a sportvilágban nem ismeretlen a koncepció. A teniszben és a jégkorongban már hosszú ideje sikeresen működnek hasonló, a játékosok vagy edzők által kezdeményezett felülvizsgálati rendszerek.

A belga másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2026/2027-es szezonja augusztus 14-én kezdődik a Sporting Hasselt–Dender, valamint a Seraing–Lokeren mérkőzésekkel.