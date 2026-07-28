ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.38
usd:
317
bux:
144603.66
2026. július 28. kedd Szabolcs
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Daniele Orsato olasz játékvezető a videóbíró képernyőjét nézi a németországi labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Svájc-Németország mérkőzésen a frankfurti Waldstadionban 2024. június 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovszki

Jön a „challenge”? Sokkal olcsóbb, alternatív VAR-rendszert tesztelnek Belgiumban

Infostart

A másodosztály új szezonjától a csapatok edzői meccsenként két challenge-lehetőséggel élhetnek, amit gólok, büntetők, kiállítások vagy téves laposztások esetén használhatnak fel.

A következő szezontól a belga másodosztályú labdarúgó-bajnokságban egy új, edzői felülvizsgálaton alapuló rendszert tesztelnek, felváltva ezzel a videóbírót (VAR). A legfőbb különbség, hogy nem lesz folyamatos videóbírós megfigyelés, így a játékvezetők esetleges vitás döntéseit tulajdonképpen maguk a vezetőedzők kérdőjelezhetik meg – írja a 24.hu.

A tervek szerint az edzők mérkőzésenként két (hosszabbítás esetén plusz egy) challenge-lehetőséget kapnak, amelyeket

  • gólok,
  • büntetők,
  • kiállítások
  • vagy téves laposztások esetén használhatnak fel.

Az edzők egy körkörös ujjmozdulattal és egy kártya átadásával jelezhetik majd a negyedik játékvezetőnek a felülvizsgálati igényt.

Sikeres óvás esetén a csapat megtartja a lehetőséget, ám ha a bíró eredeti döntése helyesnek bizonyul, a challenge elveszik.

A belga másodosztályú bajnokság igazgatója szerint a tesztelt módszer költséghatékony alternatívát nyújt a drága VAR-rendszerrel szemben, így szerinte az alacsonyabb költségvetésű ligákban is biztosítható lenne a tisztességes játék.

Bár a futballban még újdonságnak számít – korábban csak az olasz harmadosztályban, a spanyol női ligában és ifjúsági tornákon próbálták ki –, a sportvilágban nem ismeretlen a koncepció. A teniszben és a jégkorongban már hosszú ideje sikeresen működnek hasonló, a játékosok vagy edzők által kezdeményezett felülvizsgálati rendszerek.

A belga másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2026/2027-es szezonja augusztus 14-én kezdődik a Sporting Hasselt–Dender, valamint a Seraing–Lokeren mérkőzésekkel.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Jön a „challenge”? Sokkal olcsóbb, alternatív VAR-rendszert tesztelnek Belgiumban

labdarúgás

belgium

tesztelés

játékvezető

var

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hegedűs Zsolt az Országgyűlésben: teljes szemléletváltás jön az egészségügyben

Hegedűs Zsolt az Országgyűlésben: teljes szemléletváltás jön az egészségügyben
„Ki kell mondanunk: a magyar egészségügy nagyon beteg. Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy” – mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt. Mint elmondta: a nyitottság, nyilvánosság, elszámoltathatóság, a szakemberek bevonása, a hozzátartozók meghallgatása lesz az új mentalitás. Éles vita alakult ki az előző kormány hagyatékáról.
 

Jön a menstruációs szabadság

Ma dönthet az Országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról

Magyar Péter élesen üzent a vagyonvisszaszerzésről a parlament ülése előtt

Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

Megválasztotta az új alkotmánybírót az Országgyűlés

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.28. kedd, 18:00
Puskás Tamás
a Centrál Színház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dél-koreai zuhanás után fellélegzés az európai tőzsdéken

Dél-koreai zuhanás után fellélegzés az európai tőzsdéken

A befektetők elsősorban a felpörgő negyedéves gyorsjelentési szezonra és a közel-keleti helyzet alakulására figyelhetnek ma is. A piaci feszültséget fokozza, hogy a következő napokban az Amazon, a Meta Platforms, a Microsoft és az Apple is közzéteszi negyedéves eredményeit. A chiprészvények kilátásai szempontjából kulcsfontosságú, hogy a nagy felhőszolgáltatók továbbra is fenntartsák jelentős beruházási kiadásaikat – még akkor is, ha maguk a technológiai óriásvállalatok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.  Ázsiában a dél-koreai Kospi ma 10 százalékot zuhant, miután az indexben jelentős súllyal szereplő Samsung és SK Hynix részvényei is meredeken estek. Európában egyelőre kifejezetten pozitív a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondta a fájó igazságot Hegedűs Zsolt a magyar egészségügyről: 500 milliárdos mentőöv érkezik a kórházakba

Kimondta a fájó igazságot Hegedűs Zsolt a magyar egészségügyről: 500 milliárdos mentőöv érkezik a kórházakba

Parlamenti felszólalásában súlyos válságként értékelte a magyar egészségügy helyzetét Hegedűs Zsolt

BBC
Business Sport Travel Science
Firefighters race to control wildfires near Madrid and Bordeaux as another heatwave hits

Firefighters race to control wildfires near Madrid and Bordeaux as another heatwave hits

Firefighters west of Bordeaux are reporting a relatively good night, with the fire stabilised – but not under control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 28. 09:24
Bizarr öngól, ilyet még nem láttunk – videó Venezuelából
2026. július 28. 08:24
Csúcsatlétika és vívó-vb mellett a Chelsea is lesz ma élőben – sport a tévében
×
×