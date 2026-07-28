Kórházi árvák: elindult az egyeztetés a Csecsemő-ringató programról

A szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23 százalékához már járnak szervezett önkéntesek, a cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki – írta a szociális- és családügyi miniszter a Facebook-oldalán.

Kátai-Németh Vilmos a Csecsemő-ringató program országos kereteiről egyeztetett a Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkárság, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Egészségügyi Minisztérium, és több, mintegy húszéves kórházi önkéntesi tapasztalattal rendelkező civil szervezettel hétfőn, az esemény az első lépés egy biztonságos, egységes és mindenki által elfogadott, fokozatosan kiépülő rendszer kialakítása felé.

„Azon dolgoztunk együtt, hogy milyen képzési és szervezeti minimumokra van szükség ahhoz, hogy a kórházak biztonsággal fogadhassák az önkénteseket, jelenlétük pedig valódi segítséget jelentsen a gyermekeknek és az ott dolgozóknak is” – jegyezte meg.

Hangsúlyozta, hogy

a céljuk közös: egyetlen egészséges gyermek se maradjon indokolatlanul kórházban.

Ennek koordinációja a kórházban rekedt gyermekek helyzetével foglalkozó Szakmai Tanácsadó és Koordináló Testület, illetve munkacsoportjainak a feladata.

A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy nem mindegy, ki, hogyan nyúl egy beteg vagy korai traumát átélt csecsemőhöz. „Az önkéntesnek tudnia kell, hogyan emelhet fel biztonságosan egy kisbabát, miként igazodjon az infúzióhoz vagy a tápszondához, milyen változásoknál kell azonnal ápolót hívnia, hogyan ismerje fel a hospitalizáció és a trauma jeleit, és miként kapcsolódjon a gyermekhez úgy, hogy biztonságot adjon, ne újabb bizonytalanságot” – mutatott rá.

Hangoztatta, a csecsemőknek nem alkalmi látogatókra, hanem visszatérő, ismerős emberekre van szükségük, ezért abban is egyetértettek, hogy a programban csak olyan önkéntesek vehessenek részt, akik legalább fél éven át, heti rendszerességgel vállalják a jelenlétet.

Az önkéntesek kiválasztását, képzését és folyamatos támogatását nem lehet a kórházakra terhelni, felkészült, szerződött koordináló szervezetekre van szükség, amelyek elvégzik az alkalmassági szűrést, biztosítják a képzést, a mentorálást, kapcsolatot tartanak az osztályokkal, és figyelembe veszik a helyi, megyei igényeket - sorolta.

Kátai-Németh Vilmos kitért rá, tudják, hogy sokan készek segíteni, és ezt a társadalmi felelősségvállalást nem kívánják visszafogni. „Csak addig kérünk türelmet, amíg az érintettekkel és a terepen évtizedek óta dolgozó szakemberekkel kialakítjuk azokat a szabályokat, amely ahhoz kell, hogy a gyermek teste és lelke egyaránt gyógyulhasson” – olvasható a miniszter bejegyzésében.