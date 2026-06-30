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29 June 2026, Lower Saxony, Stade: Forensic investigators are standing in front of a building that houses a youth facility. Several people were killed by gunfire inside the facility. Two suspects have been arrested, a police spokesperson confirmed in response to a dpa inquiry. Photo: Ulrich Perrey/dpa (Photo by Ulrich Perrey/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Ulrich Perrey/picture alliance via Getty Images

Újabb áldozata van a németországi lövöldözésnek – elmondták, mi állhatott a tragédia hátterében

Infostart / MTI

Hat emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn – közölte a rendőrség. Sok a súlyos sérült, ezért félő, hogy az elhunytak száma még növekedni fog.

A tájékoztatás szerint öt felnőtt – négy nő és egy férfi – a helyszínen életét vesztette, egy hatodik áldozat – akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk – kórházban halt bele sebesüléseibe.

A hatóságok „kiterjedt családi tragédiáról” tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek „nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra”. A bűncselekmény indítéka szerinte inkább „a gyermekvédelmi intézmény környezetében keresendő”.

Kathrin Schuol, Lüneburg rendőrfőkapitánya esti sajtótájékoztatóján közölte, hogy a tett hátterében vélhetően egy gyermekelhelyezési vita áll. Mint mondta, az áldozatok mindannyian a gyermekvédelmi intézmény alkalmazottai.

A gyanúsított egy török gyökerekkel rendelkező, 45 éves német állampolgár, akinek a 3 hónapos gyermeke és annak 34 éves anyja túlélte a történteket.

Daniela Behrens, Alsó-Szászország tartományi belügyminisztere „hidegvérű tettről” beszélt.

A rendőrség őrizetbe vette a fő gyanúsítottat, két másik személy ellen rendőrségi intézkedés indult.

A rendőrség szóvivője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a hatóságok jelenlegi információi szerint nincs más, szökésben lévő gyanúsított. Hangsúlyozták, hogy a lakosság már nincs veszélyben.

A mészárlást egy anyák és gyermekeik számára kialakított, közösségi szállást nyújtó létesítményben követték el.

Egy szemtanú a Focus Online hírportálnak nyilatkozva arról számolt be, hogy egy fiatal férfi és egy nő próbált elhajtani a helyszínről, mire a rendőrök tüzet nyitottak. Mint mondta, legalább 10-15 lövés dördült el.

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Kezdőlap    Külföld    Újabb áldozata van a németországi lövöldözésnek – elmondták, mi állhatott a tragédia hátterében

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