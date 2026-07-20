Hétfőn kormányfőt vált Nagy-Britannia

Andy Burnham lesz az Egyesült Királyság 59. – egyben nyolcadik munkáspárti – miniszterelnöke.

A brit EU-tagságról rendezett - a kilépésre voksolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás óta eltelt

tíz évben eddig hat miniszterelnök fordult meg a Downing Street 10. alatti rezidencián; Andy Burnham lesz a hetedik, miután hétfőn III. Károly megbízza az új brit kormány megalakításával.

Előtte azonban Keir Starmer járul a Buckingham-palotában a király elé, akinek formálisan bejelenti lemondását a miniszterelnöki tisztségről.

Andy Burnham lesz a nem egészen négy éve uralkodó III. Károly negyedik miniszterelnöke

a konzervatív párti Liz Truss és

Rishi Sunak, illetve

a munkáspárti Keir Starmer után.

Károly néhai édesanyjának, a 2022 szeptemberében elhunyt II. Erzsébet királynőnek 70 évi uralkodása alatt 15 miniszterelnöke volt.

Keir Starmer június 22-én jelentette be, hogy lemond pártvezetői és miniszterelnöki tisztségéről, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant támogatottsága a választók körében és a Munkáspárton belül egyaránt, és az alsóházi Labour-frakció, valamint saját kormányának tagjai részéről is egyre nagyobb nyomás nehezedett rá távozása végett.

A pártvezetői tisztségért egyedül Burnham indult. Jelölését a 403 fős alsóházi Labour-frakció tagjai közül 379-en támogatták.

Ez messze meghaladta a Labour szabálykönyvében előírt minimumot, a pártalkotmány szerint ugyanis a frakciólétszám legalább 20 százalékának támogató aláírását kell megszerezniük azoknak, akik vezetőváltás esetén indulni kívánnak a tisztségért. Ez azt jelenti, hogy Burnhamnek elég lett volna 81 munkáspárti képviselő támogatását összegyűjtenie a jelöltséghez.

A volt manchesteri polgármester által szerzett 379 frakcióaláírás azt is jelentette, hogy már a választási folyamatnak ebben a szakaszában matematikailag lehetetlenné vált bármely esetleges más pályázó számára a jelöltség elnyerése.

Az előírások között szerepel az is, hogy a Munkáspárttal hivatalosan társult 11 országos szakszervezet közül legalább háromnak – vagy minimum két szakszervezetnek és egy szintén Labour-kötődésű baloldali társadalmi szerveződésnek – támogatnia kell a vezetői posztért induló jelöltet, de a Munkáspárthoz kötődő 11 érdekképviselet mindegyike jóváhagyta a volt manchesteri polgármester pártvezetővé választását.

Burnham hétfőn megkezdi kormányának megalakítását. A várható személyi összetételről sok részlet nem szivárgott ki, de a brit sajtó egyöntetű értesülései szerint valószínűsíthető, hogy a pénzügyminisztérium élén Shabana Mahmood jelenlegi belügyminiszter váltja a tárca eddigi vezetőjét, Rachel Reeves-t.