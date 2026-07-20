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Nyitókép: Jim Lo Scalzo

Akar még egy foci-vb-t Donald Trump

Infostart / MTI

Az amerikai elnök bejelentette, hogy „azonnal" visszahozná a labdarúgó-világbajnokságot az Egyesült Államokba.

Donald Trump még közvetlenül a spanyol győzelemmel zárult vasárnapi, New York-i döntőt előtt elmondta, felkéri Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökét, hogy intézkedjen egy újabb, hamarosan az Egyesült Államokban megrendezendő vb ügyében. Az amerikai elnök – aki a vasárnap zárult vb-n csak a Spanyolország-Argentína finálét nézte meg a helyszínen - díszvendégként követte figyelemmel a döntőt, majd ő vezényelte le a díjátadó ünnepséget.

Amikor a hosszabbításban eldőlt összecsapás végeztével Trump és Infantino lement a pályára az East Rutherford-i stadionban, a lelátókról hangos pfujolás és füttykoncert fogadta őket. A gúnyos megnyilvánulások azonban hamar elcsitultak, amikor az amerikai elnök és a FIFA-elnök közösen átadta a világbajnoki trófeát a spanyolok csapatkapitányának, Rodrinak.

Ezt követően Trump elbeszélgetett néhány spanyol játékossal, és még a csapatfotóra is odafért. Infantinóval együtt Trump adta át az érmeket a spanyol és az argentin csapat tagjainak is.

A 80 éves amerikai elnök már korábban jelezte szándékát, hogy országa „még az életében" ismét pályázzon vb-rendezésre.

Trump lelkesen méltatta az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett torna sikerét. Kiemelte a stadionokat, amelyek "rogyásig teltek" szurkolókkal.

„Nem hiszem, hogy valaha is történt volna ehhez fogható dolog, mint ami ezzel a világbajnoksággal járt" – tette hozzá az amerikai elnök.

A 2030-as tornának Spanyolország, Marokkó és Portugália ad otthont, a centenárium alkalmából pedig egy-egy mérkőzést Argentínában, Paraguayban és Uruguayban is rendeznek majd. 2034-ben Szaúd-Arábia lesz az egyedüli házigazda.

Két hete Andrew Giuliani, a Fehér Ház vb-illetékes munkacsoportjának vezetője vetette fel egy esetleges amerikai pályázat ötletét a 2038-as, immár 64 csapatos világbajnokságra vonatkozóan. Infantino sem zárta ki annak lehetőségét, hogy a világbajnokság mezőnyét a jelenlegi 48 csapatról hamarosan 64-re bővítsék.

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