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Nyitókép: Hegedüs Róbert

Ukrán–magyar meccs lesz, meglepő helyszínen

Infostart / MTI

Az ukrán labdarúgó-válogatott a szlovákiai Nagyszombaton fogadja majd a magyar csapatot a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.

A magyar szövetség hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy az ukrán fél a Pozsonytól ötven kilométerre északkeletre fekvő várost választotta az október 5-i meccs helyszínéül.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese szeptember 25-én a Puskás Arénában éppen Ukrajna ellen kezd, majd három nappal később Észak-Írország vendége lesz Belfastban. Az október 2-i harmadik körben Georgia látogat az idei Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adott Puskás Arénába, majd a magyarok 5-én az ukrajnai háború miatt Nagyszombaton lépnek pályára. Az utolsó két fordulót novemberben rendezik.

A csoportból az első helyezett feljut az élvonalba, a második osztályozót vív az A divízió egyik harmadik helyezettjével, a harmadik a bennmaradásért találkozik egy C divíziós másodikkal, míg a negyedik kiesik a harmadik vonalba.

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