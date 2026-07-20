Óriási érdeklődés: már százezren kitöltötték a KRESZ-kérdéseket

Vitézy Dávid szerint a közlekedésbiztonsági kérdőív iránti jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma valóban sok embert foglalkoztat, miközben a korábbi nemzeti konzultációk népszerűsítésére az előző kormány tízmilliárdokat költött. A másik különbség szerinte, hogy a kérdőív nem egy előre megírt válaszokat sugalló konzultáció, nem irányított kérdéseket tettek fel, hanem valódi társadalmi párbeszédre törekedtek.
„Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az emberek mit gondolnak a közlekedésbiztonság legfontosabb kérdéseiről” – fogalmazott a tárcavezető.
Itt lehet véleményt nyilvánítani szeptember 1-ig: kormany.hu/kozlekedesbiztonsag.
A visszajelzéseket a kérdőív mellett a kozlekedesbiztonsag@kbm.gov.hu email címen is várják.
A kérdőívben egyebek mellett
- az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról,
- a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről,
- a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról,
- az átlagsebesség-mérés bevezetéséről, valamint
- az elektromos rollerek szabályozásáról
kérik ki az emberek véleményét. Mint Vitézy Dávid és Magyar Péter miniszterelnök is jelezte, két fázisban módosítja a kormány a KRESZ-t: első körben ezekről a sürgető változásokról döntenek, miközben zajlik a teljes KRESZ felülvizsgálata is.