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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Óriási érdeklődés: már százezren kitöltötték a KRESZ-kérdéseket

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A kormány KRESZ-kérdőívét a csütörtöki indulása óta már több mint 100 ezren töltötték ki, mindezt milliárdos állami hirdetések nélkül – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid szerint a közlekedésbiztonsági kérdőív iránti jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma valóban sok embert foglalkoztat, miközben a korábbi nemzeti konzultációk népszerűsítésére az előző kormány tízmilliárdokat költött. A másik különbség szerinte, hogy a kérdőív nem egy előre megírt válaszokat sugalló konzultáció, nem irányított kérdéseket tettek fel, hanem valódi társadalmi párbeszédre törekedtek.

„Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az emberek mit gondolnak a közlekedésbiztonság legfontosabb kérdéseiről” – fogalmazott a tárcavezető.

Itt lehet véleményt nyilvánítani szeptember 1-ig: kormany.hu/kozlekedesbiztonsag.

A visszajelzéseket a kérdőív mellett a kozlekedesbiztonsag@kbm.gov.hu email címen is várják.

A kérdőívben egyebek mellett

  • az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról,
  • a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről,
  • a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról,
  • az átlagsebesség-mérés bevezetéséről, valamint
  • az elektromos rollerek szabályozásáról

kérik ki az emberek véleményét. Mint Vitézy Dávid és Magyar Péter miniszterelnök is jelezte, két fázisban módosítja a kormány a KRESZ-t: első körben ezekről a sürgető változásokról döntenek, miközben zajlik a teljes KRESZ felülvizsgálata is.

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Kezdőlap    Belföld    Óriási érdeklődés: már százezren kitöltötték a KRESZ-kérdéseket

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