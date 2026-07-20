ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.71
usd:
315.6
bux:
141971.8
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A köztársasági elnök hivatala, a Sándor-palota épülete 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Itt a Fidesz álláspontja az új államfő kiválasztásáról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának Magyar Péter miniszterelnök által megrendezett „ócska színjátékában” – írta Németh Balázs frakcióvezető-helyettes a Facebook-oldalán hétfőn. A politikus további részleteket kedden az új frakcióvezetőtől ígért.

Németh Balázs az ellenzéki párt frakcióülése után úgy fogalmazott: újabb színjáték szemtanúi. Magyar Péter és a Tisza Párt méltatlanul, jogellenesen és erőszakosan eltávolította az államfőt, majd azt ígérte, széles körű társadalmi egyeztetés keretében választják ki az utódját. A társadalmi egyeztetés hazugság volt – vélekedett, hozzátéve: 22 óra elteltével, a labdarúgó-világbajnokság döntője előtt 1 órával bejelentette, kit kér fel a tisztség betöltésére – mutatott rá.

A fideszes politikus szerint a kormányfő önkényesen eldöntötte, ki legyen a köztársasági elnök, ami méltatlan az államfői pozícióhoz, és méltatlan Polgár Judit személyéhez is.

Magyar Péter Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Sulyok Tamást, de valójában nem Polgár Judit személye fogja legitimálni a kialakult helyzetet, hanem ez a színjáték fogja lerombolni mindazt, amit Polgár Judit az élete során felépített - írta.

Kiemelte: Polgár Judit személye sokak számára - így számukra is - inspiráló, életműve tiszteletre méltó. Sajnálják, hogy mindez Magyar Péter hatalmi játszmáinak áldozatává válik.

Rámutatott: mivel az előző köztársasági elnököt jogtalanul távolították el a tisztségéből, bárkit, akit Magyar Péter és a Tisza Párt a székébe ültet, illegitimnek tekintünk.

„A Fidesz nem vesz részt ebben a színjátékban. Az utolsó legitim köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják” – írta Németh Balázs.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Itt a Fidesz álláspontja az új államfő kiválasztásáról

fidesz

köztársasági elnök

németh balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben: most átmeneti köztársasági elnököt választunk

Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben: most átmeneti köztársasági elnököt választunk
Először beszélt Sulyok Tamás államfői mandátumának megszűnése óta a parlamentben a kormányfő, aki „Az igazi magyar érdek” címmel szólalt fel napirend előtt. Ősszel megindul az alkotmányozási folyamat, de előtte most egy átmeneti köztársasági elnököt kell választani – mondta Magyar Péter, aki arról is beszélt: vizsgálni fogják Szijjártó Péter és a BYD-nek juttatott állami százmilliárdok történetét. Hangsúlyozta: adókat törölnek el, és kétszeresére emelik a nagy szennyező cégekre kiróható bírságokat.
 

Itt a Fidesz álláspontja az új államfő kiválasztásáról: nem vesznek részt benne

Horn Gábor az új államfőről: nem a legjobb jelöltet kell megtalálni, hanem a mindenkinek elfogadhatót

Polgár Juditról tett közzé súlyos üzenetet a fideszes Bóka János

Hétfőn és kedden is Magyar Péter felszólalásával nyit az Országgyűlés

Sürgősen köztársasági elnököt kell választani – itt vannak a szabályok

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Riadót fújtak a népszerű turistaparadicsomban: 42 fokos pokoli hőség csap le a napokban

Riadót fújtak a népszerű turistaparadicsomban: 42 fokos pokoli hőség csap le a napokban

Görögországban a hatóságok felkészültek az idei hőhullám első szakaszára, amely során a hőmérséklet várhatóan eléri a 42 Celsius-fokot - tájékoztatott hétfőn az ERT görög közszolgálati televízió.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most jött a bejelentés az üzemanyagárakról: már keddtől élesedik az áremelés, sokan nem fognak örülni

Most jött a bejelentés az üzemanyagárakról: már keddtől élesedik az áremelés, sokan nem fognak örülni

Keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak

BBC
Business Sport Travel Science
Andy Burnham pledges cost of living help in first speech as prime minister

Andy Burnham pledges cost of living help in first speech as prime minister

Burnham, who was earlier appointed PM by the King, says he'll set out cost of living measures tomorrow. He also pledges to "end rough sleeping" and a "10-year plan" for change.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 13:56
Mumifikálódott holttestet találtak
2026. július 20. 13:20
Már kapják a pénzt a Temun vásárló magyarok
×
×