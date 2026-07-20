Itt a Fidesz álláspontja az új államfő kiválasztásáról

Németh Balázs az ellenzéki párt frakcióülése után úgy fogalmazott: újabb színjáték szemtanúi. Magyar Péter és a Tisza Párt méltatlanul, jogellenesen és erőszakosan eltávolította az államfőt, majd azt ígérte, széles körű társadalmi egyeztetés keretében választják ki az utódját. A társadalmi egyeztetés hazugság volt – vélekedett, hozzátéve: 22 óra elteltével, a labdarúgó-világbajnokság döntője előtt 1 órával bejelentette, kit kér fel a tisztség betöltésére – mutatott rá.

A fideszes politikus szerint a kormányfő önkényesen eldöntötte, ki legyen a köztársasági elnök, ami méltatlan az államfői pozícióhoz, és méltatlan Polgár Judit személyéhez is.

Magyar Péter Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Sulyok Tamást, de valójában nem Polgár Judit személye fogja legitimálni a kialakult helyzetet, hanem ez a színjáték fogja lerombolni mindazt, amit Polgár Judit az élete során felépített - írta.

Kiemelte: Polgár Judit személye sokak számára - így számukra is - inspiráló, életműve tiszteletre méltó. Sajnálják, hogy mindez Magyar Péter hatalmi játszmáinak áldozatává válik.

Rámutatott: mivel az előző köztársasági elnököt jogtalanul távolították el a tisztségéből, bárkit, akit Magyar Péter és a Tisza Párt a székébe ültet, illegitimnek tekintünk.

„A Fidesz nem vesz részt ebben a színjátékban. Az utolsó legitim köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják” – írta Németh Balázs.