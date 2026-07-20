De mi lesz most Lionel Messivel?

Lionel Messi, a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjét címvédőként elveszítő argentin válogatott 39 éves sztárja nem beszélt arról, hogy a mostani lett volna az utolsó szereplése a nemzeti csapatban.

A spanyolokkal szemben hosszabbításban elbukott New York-i finálét követően annyit jegyzett meg, hogy most szomorú, és „őszintén szólva a spanyolok jobbak voltak”.

Lionel Scaloni szövetségi kapitány is jelezte: a témában még nem egyeztetett Messivel.

A vasárnap zárult vb-n az argentin kiválóság – akit a 2014-es és a 2022-es tornán is a legjobb játékosnak választottak – nyolc gólt szerzett, ezzel a tízgólos francia Kylian Mbappé mögött a második helyen zárt.

Messi a vb-k történetében a játszott mérkőzések tekintetében az első (34), míg a góllövő örökrangsorban Mbappé (22) mögött a második 21 találattal.