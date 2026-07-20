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2026. július 20. hétfő Illés
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Nyitókép: pixabay

A foci-vb végével nem áll meg az élet, csak majdnem – sport a tévében

Infostart / MTI

Mutatjuk a teljes hétfői tévés sportkínálatot!

Sport 1

20.00: Darts, World Matchplay, Blackpool

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

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Kezdőlap    Sport    A foci-vb végével nem áll meg az élet, csak majdnem – sport a tévében

lósport

darts

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