A foci-vb végével nem áll meg az élet, csak majdnem – sport a tévében

Hétfőn és kedden is Magyar Péter felszólalásával nyit az Országgyűlés

Kétnapos rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök mindkét nap felszólal napirend előtt. Szó lesz a köztársasági elnök megválasztásáról, továbbá a közösségi közlekedésről is az uniós pénzek kapcsán – erről dönt is a Ház –, és tárgyalnak a 2026-os költségvetés módosításáról, valamint a veszélyhelyzeti szabályok kivezetéséről is.