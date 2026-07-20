A foci-vb végével nem áll meg az élet, csak majdnem – sport a tévében

Sport 1
20.00: Darts, World Matchplay, Blackpool
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Sport 1
20.00: Darts, World Matchplay, Blackpool
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Hamarosan kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi-gazdasági vezetője Magyarországon. A CFO of the year 2026 díjra szeptember 15-éig lehet pályázni, és a Portfolio szeptember 23-ai Future of Finance 2026 konferenciáján adjuk át az elismerést.
Alig pár évvel a több tízmilliós felújítás után újra baj van a Deseda-kilátóval. Egy 12 éves, alig 4 éve (!!) közel 28 millió forintból felújított kilátó került lezárásra.
It might seem like a trite cliche, but you won't find many neutrals disagreeing with that verdict on the World Cup final.