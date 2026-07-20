ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.22
usd:
316.62
bux:
0
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 15-én. Mögötte Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke (j).
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Hétfőn és kedden is Magyar Péter felszólalásával nyit az Országgyűlés

Infostart

Kétnapos rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök mindkét nap felszólal napirend előtt. Szó lesz a köztársasági elnök megválasztásáról, továbbá a közösségi közlekedésről is az uniós pénzek kapcsán – erről dönt is a Ház –, és tárgyalnak a 2026-os költségvetés módosításáról, valamint a veszélyhelyzeti szabályok kivezetéséről is.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára újabb kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, miután a rendes ülésszak júniusban véget ért. Az Országgyűlés honlapjára is felkerült a napirend.

Eszerint hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul a munkanap. Szó lesz arról, hogy hétfő 0 óra óta nem Sulyok Tamás Magyarország köztársasági elnöke, miután szombaton aláírta a 17. Alaptörvény-módosítást. Jogköreit Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolhatja, ezért helyettest kell választani az Országgyűlés elnöki feladatainak ellátására. A Forsthoffer szombati Facebook-posztja szerint Hallerné Nagy Anikó lehet az, ez az ügy is szerepel a hétfői napirenden a napirend előtti kérdések után.

Az ülésnap napirend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik – mondta el Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság ülését követően. Ezeket követően lefolytatják

  • a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítvány vitáját.

Erről a javaslatról kedden határoz az Országgyűlés.

Kedden 9 órától ismét a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a nap, majd a politikusok lefolytatják

  • a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,
  • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,
  • a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról,
  • az egyes államháztartási szabályok módosításáról, valamint
  • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról szóló javaslatok általános vitáját.

A házbizottság a keddi ülésén a helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is tárgyalt, az alelnök azt mondta, hogy a csütörtöki ülésen nem kerül szóba a téma.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hétfőn és kedden is Magyar Péter felszólalásával nyit az Országgyűlés

országgyűlés

napirend

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hétfőn és kedden is Magyar Péter felszólalásával nyit az Országgyűlés

Hétfőn és kedden is Magyar Péter felszólalásával nyit az Országgyűlés
Kétnapos rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök mindkét nap felszólal napirend előtt. Szó lesz a köztársasági elnök megválasztásáról, továbbá a közösségi közlekedésről is az uniós pénzek kapcsán – erről dönt is a Ház –, és tárgyalnak a 2026-os költségvetés módosításáról, valamint a veszélyhelyzeti szabályok kivezetéséről is.
 

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

Sulyok Tamás: közjogi tisztségviselők is szabadon fenyegethetőek, utasíthatóak, kényszeríthetőek

Élesedett egy inaktív szabály, Hende Csaba is távozik

A második spanyol aranygeneráció

A második spanyol aranygeneráció

2026. július 19-én, magyar idő szerint csak néhány perccel éjfél előtt eldőlt: Luís de la Fuente csapata a második spanyol aranygeneráció. S persze egyben a második, amelyik a La Roja mezében világbajnoki címet nyert.
 

Akar még egy foci-vb-t Donald Trump

De mi lesz most Lionel Messivel?

Ő lett a vb legjobb játékosa

„Más kapusoknak nehezebb volt” – így szerénykedik a spanyol hálóőr a vb után

Argentin kapitány: jobbak voltak nálunk a spanyolok

Ferrán Torres, a vb-döntő hőse: megyünk tovább!

Luis de la Fuente: nagyon fontos szakaszt zártunk le

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkednek az amerikai veszteségek a Közel-Keleten

Emelkednek az amerikai veszteségek a Közel-Keleten

Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint szombaton egy újabb katona veszítette életét egy Észak-Irakot ért iráni támadásban, egy nappal azután, hogy egy jordániai bázis elleni csapás következtében két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt. A konfliktus már nyolcadik napja tart, miután a néhány héttel korábban megkötött előzetes tűzszünet összeomlott, és mindkét fél egyre súlyosabb csapásokkal sújtja a másikat - írta a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 20.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 20.)

A Pénzcentrum 2026. július 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Victory for football? Spain beat Argentina to win World Cup

Victory for football? Spain beat Argentina to win World Cup

It might seem like a trite cliche, but you won't find many neutrals disagreeing with that verdict on the World Cup final.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 05:45
Nem mindennapi rendőri akció a Balatonnál – képek
2026. július 20. 05:30
Sok magyarra jöhetett a frász, de ha ilyet kap, nem kell fizetnie
×
×