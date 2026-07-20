Hétfőn és kedden is Magyar Péter felszólalásával nyit az Országgyűlés

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára újabb kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, miután a rendes ülésszak júniusban véget ért. Az Országgyűlés honlapjára is felkerült a napirend.

Eszerint hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul a munkanap. Szó lesz arról, hogy hétfő 0 óra óta nem Sulyok Tamás Magyarország köztársasági elnöke, miután szombaton aláírta a 17. Alaptörvény-módosítást. Jogköreit Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolhatja, ezért helyettest kell választani az Országgyűlés elnöki feladatainak ellátására. A Forsthoffer szombati Facebook-posztja szerint Hallerné Nagy Anikó lehet az, ez az ügy is szerepel a hétfői napirenden a napirend előtti kérdések után.

Az ülésnap napirend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik – mondta el Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság ülését követően. Ezeket követően lefolytatják

a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítvány vitáját.

Erről a javaslatról kedden határoz az Országgyűlés.

Kedden 9 órától ismét a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a nap, majd a politikusok lefolytatják

a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,

összefüggő módosításáról, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,

szóló törvény módosításáról, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról,

szóló törvény módosításáról, az egyes államháztartási szabályok módosításáról, valamint

módosításáról, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról szóló javaslatok általános vitáját.

A házbizottság a keddi ülésén a helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is tárgyalt, az alelnök azt mondta, hogy a csütörtöki ülésen nem kerül szóba a téma.