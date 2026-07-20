Mumifikálódott holttestet találtak

Kihallgattak egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy agyonvert egy embert Mikepércsen; a gyanúsított részletes beismerő vallomást tett – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

A közlés szerint bejelentés érkezett a rendőrségre július 14-én, hogy a mikepércsi Vénszőlőskertben találtak egy mumifikálódott holttestet.

A halálesettel összefüggésben a rendőrök szakértők bevonásával eljárást indítottak, a boncolás során pedig másnap kiderült, hogy az ismeretlen halálát idegenkezűség okozhatta; az elhunyt pontos azonosítása jelenleg is folyamatban van - írták.

A hajdú-bihari rendőrök rövid időn belül eljutottak egy férfihez, akit kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekmény elkövetésével: a 34 éves mikepércsi lakos július 16-án a rendőr-főkapitányságon történt kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett.

Kiderült, a férfi közösen italozott a barátjával egy szőlőskerti ingatlanban még 2025-ben egy téli estén; vita alakult ki közöttük, majd a férfi úgy megverte a másikat, hogy áldozata belehalt a sérüléseibe.

Az elkövető ezt követően egy romos, elhagyatott épületnél elrejtette a holttestet - tették hozzá.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés bűntett miatt indított eljárást; a nyomozók a 34 éves férfit bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását - írták.