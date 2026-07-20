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Emberk egy hatalas szavazóurna körül; választási koncepció.
Nyitókép: MicroStockHub/Getty Images

„Lehetőségeim, hogy legális úton folytathassak ellenzéki politikát, kimerültek” – orosz üzenet a választóknak

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Borisz Nagyezsgyin ellenzéki politikus vasárnap bejelentette, hogy visszavonul a választási kampányból és nem indul a szeptemberi orosz parlamenti választásokon.

„Lehetőségeim, hogy Oroszországban legális úton folytathassak ellenzéki politikát, kimerültek” – írta Telegram-csatornáján Nagyezsgyin, hangoztatva, hogy „elnémították” és „kiszorították a politikából”.

„Nem vagyok hajlandó azokat veszélybe sodorni, akik támogatnak és részt vettek választási kampányomban” – írta a 63 éves ellenzéki politikus. „Nem fogjuk a választási bizottságnál benyújtani a több száz általunk begyűjtött aláírást (az induláshoz)” – tette hozzá.

Nagyezsgyin egyike azon kevés orosz politikusnak, akik nyíltan bírálják Vlagyimir Putyin orosz elnököt és az ukrajnai háborút. Az ellenzéki politikust pénteken pénzbírságra ítélték egy olyan videó terjesztése miatt, amelyen Alekszej Navalnij néhai ellenzéki vezető képe is látható volt. Az ellene felhozott vád szerint „szélsőséges szimbólumokat” tett közszemlére. Navalnij és korrupcióellenes szervezete is szélsőséges szervezetnek minősül Oroszországban.

Nagyezsgyint nemrég a „külföldi ügynökök” listájára helyezték és őrizetbe is vették. Vasárnapi üzenetében Nagyezsgyin azt írta, hogy „külföldi ügynökké” nyilvánítása és a pénteki elmarasztaló ítélet lehetetlenné teszik számára, hogy induljon a választáson.

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Kezdőlap    Külföld    „Lehetőségeim, hogy legális úton folytathassak ellenzéki politikát, kimerültek” – orosz üzenet a választóknak

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