Horn Gábor az új államfőről: nem a legjobb jelöltet kell megtalálni, hanem a mindenkinek elfogadhatót

Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így a hatályba lépését követő napon, vagyis hétfőtől megszűnt államfői megbízatása. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint Sulyok Tamás az Orbán-rendszer egy meghatározó figurája volt alkotmánybíróként, az Alkotmánybíróság elnökeként, majd köztársasági elnökként, „abszolút nem értve, vagy nem akarva érteni a köztársasági elnök funkcióját vagy feladatát”, ezért az új kormánynak szerinte nem volt más választása, mint az ő eltávolítása.

„Jogi értelemben szerintem nem megkérdőjelezhető a választás, hiszen a kétharmad sajnos feljogosítja a Tisza-frakciót bármely döntés meghozatalára. Ezt a helyzetet is Orbán Viktor világa, a Fidesz hozta létre, egyébként Sulyok Tamás lelkes vagy kevésbé lelkes támogatásával, aláírásával. Úgyhogy ha rendszerváltás történt április 12-én – és szerintem az történt, miután maga Orbán jelezte, hogy ő egy új rendszert, a fülkeforradalmat, az illiberális államot építi, tehát a polgári demokrácia helyreállítása szükséges –, akkor Orbán közvetlen bábjainak menniük kell a politikai főszerepből, ez történt meg.

Nem gondolom, hogy győztest kéne hirdetni; Magyarék ezt ígérték a választási kampányban, és most megcsinálták”

– összegzett a szakértő.

A távozó köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy a hatályos Alaptörvény értelmében alkotmányos elveket sért az elmozdítása, de az Országgyűlés által korábban elfogadott – egyébként éppen a Fidesz által beterjesztett – módosítás értelmében nincs alkotmányos eszköze ezzel szemben fellépni, ami miatt nem is nagyon volt mozgástere vagy más lehetősége. Horn Gábor úgy látja, hogy Sulyok Tamásnak egyszerűbb és tisztességesebb lett volna, ha felajánlotta volna a lemondását április 13-án, akár felsorolva azt, hogy miért nem egyet a helyzettel, amibe került. De szerinte ezt a Fidesz érdekei miatt nem tehette meg, hanem felvállalt egy csúnya harcot, amiben a legtöbb sebet ő szenvedte el. „Senkinek nem volt jó a helyzet, se a magyar parlamentarizmusnak, se senkinek, aki komolyan veszi a polgári demokrácia intézményrendszerét, de túl vagyunk rajta, Sulyok az utolsó pillanatban legalább megtette azt a lépést, amit meg kellett tennie, tehát legalább azt a megfosztási eljárást nem kellett végigszenvednie, ami akkor következett volna, ha nem írja alá a módosítást” – fogalmazott.

Mint Horn Gábor elmondta, szerinte

nem Sulyok Tamás sorsa a fő kérdés, hanem az, hogy ki lehet akár az átmeneti időszakban is a Tisza Párt jelöltje.

Ideiglenes köztársasági elnöke van most az országnak Forsthoffer Ágnes házelnök személyében, és 30 napon belül meg kell választania az Országgyűlésnek az új köztársasági elnököt. A Tisza Párt olyan köztársasági elnököt szeretne, akinek nincs semmilyen pártpolitikai múltja vagy kötődése, és javaslatokat, neveket is várt. Csakhogy bár a közösségi oldalakon el is indult egy rokonszenvszavazás, sorjáztak is a nevek, de ezt a miniszterelnök meglehetős gyorsasággal rövidre zárta és jelezte, hogy megvan a jelölt Polgár Judit személyében, akivel már hétfőn konzultál is arról, hogy elfogadja-e ezt a felkérést.

Horn Gábor érti ebben a kommunikációs nehézséget, de szerinte azért nehéz az ügy, mert a köztársasági elnök személyének valahogy fölötte kellene lennie azoknak a létező értékharcoknak, érdekeknek, amiket a politikai pártok megtestesítenek, és szerinte nem lehet a kérdésből közönségszavazást csinálni.

„Nehéz és felelősségteljes döntés, találni valaki olyat, aki ténylegesen mindenkinek legalább elfogadható.

Csodák nincsenek, olyat nem fognak találni a Tisza parlamenti képviselői, politikusai, vagy akár Magyar Péter, aki mindenkinek jó. Természetesen nekem is lehet szívem csücske, akinek én nagyon örülnék, de hát nem a liberálisok nyerték meg ezt a választást. Valamiféle koalíciós társadalmi többség, jelentős többség van a Tisza mögött, ami jelentősen, több mint 1 millióval nőtt is április 12-e óta – most legalább 4,4 millió támogatója van a közvéleménykutatások, akár a Republikon kutatásai szerint is a Tiszának –, de nem lehet ezt eldönteni egy »te kit szeretnél« jellegű módon. Épp az a nehéz, hogy valaki olyat kell találni, aki talán senkinek nem a leges-leges-legjobb megoldás, de mindenkinek elfogadható megoldás. Akiről el tudjuk azt képzelni, hogy mindannyiunk érdekében meg tud és meg akar szólalni meghatározó jelentőségű kérdésekben, akinek van egyfajta, a hazai politikai életen akár túlmutató nemzetközi tekintélye, és van egy olyan teljesítmény a háta mögött, amire mindannyian valamilyen szempontból büszkék lehetünk” – magyarázta a szakértő.

Ő nem gondolja színjátéknak ezt a jelölést, hiszen ismer is jó néhány embert az aláírók közül és tudja, hogy nem lennének hajlandóak egy ilyen színjátékban részt venni, de azt azért gondolja, hogy Magyar Péternek nem lehetett ellenére ez a jelölés és Polgár Judit személye.

Úgy látja, a folyamatnak még nem vagyunk a végén, hiszen például azt sem tudjuk, mit mond a jelöltségről Polgár Judit. Ugyanakkor szerinte nem lett volna jó út, hogyha „a nép” elkezd javasolgatni, mert több száz, akár több ezer ember neve kerül elő, ez látszott az online szavazáson is, és teljesen szétszóródtak a szavazatok, nem húzott a folyamat egy irányba.

Horn Gábor szerint most

a parlament felelőssége kerül előtérbe, illetve az látszik, hogy a Tisza közvetlen elnökválasztásban gondolkodik.

„Én magam ezt nem nagyon pártolnám, de persze nem rajtam múlik. Ám ha ez történik, akkor lesz módunk mindannyiunknak akár másfél-két év múlva ebben dönteni” – mondta az InfoRádióban a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.