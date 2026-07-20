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Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester beszédet mond a kormányzó brit Munkáspárt rendkívüli kongresszusán, amelyen Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke kihirdette Burnham megválasztását a kormánypárt élére Londonban 2026. július 17-én. A pártelnökség révén miniszterelnökké váló Burnham a kormányfõi tisztséget két éve betöltõ Keir Starmert váltja, aki június 22-én, belpolitikai viszályok hatására jelentette be távozási szándékát. Burnham július 20-án veszi át a szigetország vezetését, miután III. Károly király formálisan megbízza az új kormány megalakításával.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Henry Nicholls

Megtörtént: lemondott a miniszterelnök, kinevezték az új kormányfőt Nagy-Britanniában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Benyújtotta lemondását hétfőn a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer III. Károly királynak, aki elfogadta Starmer lemondását. Immár Andy Burnham, Manchester volt polgármestere az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután III. Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával.

Andy Burnham, Manchester volt polgármestere az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután III. Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával.

III. Károly az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus - akit a kormányzó Munkáspárt alsóházi frakciójának óriási többsége a múlt héten választott meg a párt új vezetőjévé - igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. - egyben nyolcadik munkáspárti - miniszterelnöke.

Előzőleg Keir Starmer, aki alig több mint két évig állt a munkáspárti brit kormány élén, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt elmondott utolsó miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, hogy munkája befejeződött, de kormányfőként eltöltött időszakában sikerült Nagy-Britanniát és a Munkáspártot is megerősítenie.

Beszéde után hajtatott felesége társaságában a Buckingham-palotába, ahol az uralkodó audiencián fogadta a házaspárt. Keir Starmer az audiencia során ajánlotta fel lemondását a kormányfői posztról, és kérését a palota hivatalos beszámolója szerint III. Károly elfogadta.

Starmer ezután a Munkáspárt kormányzati tisztség nélküli alsóházi képviselőjeként távozott a palotából.

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Kezdőlap    Külföld    Megtörtént: lemondott a miniszterelnök, kinevezték az új kormányfőt Nagy-Britanniában

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