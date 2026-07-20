Folytatódik az iráni háború

Az Egyesült Államok katonasága ismét légicsapást hajtott végre Irán ellen, elsősorban a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető célpontokat támadva – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) vasárnap.
Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint a késő esti órákban közölte, hogy lezárult a mintegy háromórás művelet, aminek célpontjai között
iráni katonai irányítópontok,
légvédelmi berendezések,
tengeri megfigyelőállások,
haditengerészeti egységek, valamint
drón- és rakétaállások
szerepeltek.
Az újabb légicsapással a kilencedik egymást követő napon folytatódott az iráni katonaság kapacitásainak csökkentését célzó amerikai műveletek sora.
Irán a környező országokat lövi
Az Egyesült Államok az elmúlt napokban újra megkezdte az iráni célpontok elleni támadásokat, míg Teherán a régióban található, amerikai katonai támaszpontokat befogadó országok elleni támadásokkal válaszolt. Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy csapást mért az ellenség szíriai al-Tanf térségében lévő különleges műveleti bázisára, valamint korábban drónokkal támadta az Egyesült Államok kuvaiti katonai létesítményeit. Kuvait közlése szerint a légvédelem ismét iráni drónokat semmisített meg, Bahreinben pedig ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Szombaton Észak-Irakban életét vesztette egy amerikai katona, amikor egy lelőtt iráni öngyilkos drón fel nem robbant robbanóanyagát hatástalanították. Ezzel a konfliktusban meghalt amerikai katonák száma 17-re emelkedett, a sebesülteké pedig meghaladja a 420-at.
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