Folytatódik az iráni háború

Az Egyesült Államok katonasága ismét légicsapást hajtott végre Irán ellen, elsősorban a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető célpontokat támadva – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) vasárnap.

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint a késő esti órákban közölte, hogy lezárult a mintegy háromórás művelet, aminek célpontjai között

iráni katonai irányítópontok,

légvédelmi berendezések,

tengeri megfigyelőállások,

haditengerészeti egységek, valamint

drón- és rakétaállások

szerepeltek.

Az újabb légicsapással a kilencedik egymást követő napon folytatódott az iráni katonaság kapacitásainak csökkentését célzó amerikai műveletek sora.