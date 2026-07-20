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Nyitókép: Abedin Taherkenareh

Folytatódik az iráni háború

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok ismét légicsapást hajtott végre az iráni partvidék ellen.

Az Egyesült Államok katonasága ismét légicsapást hajtott végre Irán ellen, elsősorban a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető célpontokat támadva – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) vasárnap.

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint a késő esti órákban közölte, hogy lezárult a mintegy háromórás művelet, aminek célpontjai között

  • iráni katonai irányítópontok,
  • légvédelmi berendezések,
  • tengeri megfigyelőállások,
  • haditengerészeti egységek, valamint
  • drón- és rakétaállások

szerepeltek.

Az újabb légicsapással a kilencedik egymást követő napon folytatódott az iráni katonaság kapacitásainak csökkentését célzó amerikai műveletek sora.

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egyesült államok

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