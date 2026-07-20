Mit művelnek a magyar nyelv ellen? – Kiakadt a fogyasztóvédelem

Az NKFH hétfőn azt közölte az MTI-vel, hogy a célzott ellenőrzések folytatását a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok indokolják: 2025-ben az ellenőrzött 117 reklámból 38 volt kifogásolható, tehát a „kifogásolási arány” viszonylag magas, közel 33 százalék volt.

A magyar nyelv védelmét szolgáló előírások megsértését tavaly 30 szabadtéri reklámhordozó és kirakat, 2 újságban vagy magazinban található reklám, 2 internetes reklám és 4 egyéb reklámhordozó esetében állapították meg – tették hozzá, azzal együtt, hogy az előírások megsértése miatt 5,2 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.

Hangsúlyozták, hogy a nyelvvédelmi szabályok betartása és ellenőrzése kiemelt fontosságú ügy.

Felhívták a figyelmet, hogy a magyar nyelven kiadott sajtótermékekben, magyar nyelvű rádió- és televízióműsorokban, valamint szabadtéri reklámhordozókon megjelenő gazdasági reklámok szövegének – beleértve a jelmondatot is – magyar nyelven kell szerepelnie. Kivételt ez alól csak a vállalkozás neve, megjelölése és az árujelző jelent – tették hozzá.

Emellett az üzletekben és kirakatokban elhelyezett, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményeket is magyar nyelven kell közzétenni.

A gazdasági reklámokhoz hasonlóan ez a követelmény is teljesíthető úgy, hogy az idegen nyelvű szöveg mellett annak magyar megfelelője is szerepel, ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben – írták.

Fontosnak nevezték, hogy a meghonosodott idegen nyelvű kifejezések nem minősülnek idegen nyelvű szövegnek.