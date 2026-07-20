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Nyitókép: Pexels

Kiürülhetnek a kínai webáruházak kosarai Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Jelentős változások előtt áll az online kereskedelem, amely alapjaiban alakíthatja át a szlovákiai vásárlók szokásait is. Az Európai Unió új, egységes vámrendszere ugyanis komoly csapást mérhet a rendkívül népszerű kínai webáruházakra. A szlovákiai vásárlók csaknem 63 százaléka számít arra, hogy az új, 3 eurós díj miatt ritkábban rendel majd Kínából. Több mint egyharmaduk úgy véli, szinte biztosan visszafogja vásárlásait.

Az elmúlt években szinte megállíthatatlanul törtek előre a kínai online piacterek Szlovákiában. Az olyan platformok, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress, mára a mindennapok részévé váltak. A Heureka ár-összehasonlító portál legfrissebb felmérése szerint az elmúlt egy évben

a szlovákiai válaszadók

  • csaknem fele vásárolt a Temun,
  • csaknem negyede az AliExpressen, és
  • minden tizedik megkérdezett a Shein kínálatából is rendelt.

A hazai fogyasztók több mint harminc százaléka havonta többször, míg bő fele néhány havonta kattint a rendelés gombra.

A hatalmas népszerűség mögött egyetlen, ám annál nyomósabb ok áll: az alacsony ár. A felmérésben részt vevők nyolcvannyolc százaléka ezt jelölte meg elsődleges motivációként, miközben leginkább háztartási eszközöket, hobbitermékeket, elektronikai cikkeket és divatkiegészítőket pakolnak a virtuális kosarakba.

Ez a rendkívüli árérzékenység azonban most a kínai óriáscégek vesztét – vagy legalábbis jelentős visszaesését – okozhatja. Az Európai Unió ugyanis egy olyan szabályozást vezet be, amely szerint minden, az unión kívülről érkező, 150 eurónál kisebb értékű kiscsomagra egységesen 3 eurós vámot vetnének ki.

Bár a 3 euró első hallásra talán nem tűnik soknak, a szlovákiai vásárlók többsége számára ez mégis komoly lélektani és anyagi határ. A megkérdezettek csaknem 63 százaléka – vagyis csaknem kétharmada – azt nyilatkozta, hogy az új díj bevezetése után korlátozni fogja a Kínából történő rendeléseit. Harmincöt százalékuk ezt rendkívül valószínűnek tartja, és mindössze tíz százalék körüli azok aránya, akiket egyáltalán nem befolyásolna a pluszköltség.

A felmérés arra is rámutatott, hogy a vásárlók negyven százaléka tart a termékek gyenge minőségétől és biztonsági kockázataitól, bár eddig a többségnek nem volt rossz tapasztalata: negyvennégy százalékuk semmilyen problémába nem ütközött a korábbi vásárlásai során.

David Chmelař, a Heureka csoport vezetője a helyzetet értékelve kiemelte: a szlovák vásárlók rendkívül érzékenyek minden pluszköltségre. Az olcsó, pár eurós termékek esetében a három eurós fix díj az ár jelentős részét is kiteheti, így erős gazdasági gátat jelent. Most az a nagy kérdés, hogy az ázsiai platformok miként reagálnak, és módosítják-e európai logisztikai stratégiájukat, például helyi raktárak létesítésével.

A kutatást egyébként június végén és július elején végezték több mint 2100 szlovákiai aktív internethasználó bevonásával, akik közül a legnagyobb arányban a 45 és 54 év közöttiek, valamint a férfiak képviseltették magukat.

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