„Más kapusoknak nehezebb volt” – így szerénykedik a spanyol hálóőr a vb után

„A kezeimnek nem kellett olyan keményen dolgozniuk, mint más kapusokénak" – mondta a hosszabbításban megnyert finálét követően tolmács segítségével Unai Simón, aki a tornán nyolc mérkőzésből hétszer gólt sem kapott, és csak a belgák találtak be neki a 2-1-re megnyert negyeddöntőben.

A spanyolok a 120 perces döntőben mindössze két lövést engedélyeztek az ellenfélnek, és az aranyéremhez vezető úton olyan sztárokat tudott semlegesíteni a védelem, mint a francia Kylian Mbappé és az argentin Lionel Messi, a vb két legeredményesebb góllövője.

Messi csapata 20–2-es kapuralövési arányban maradt alul a döntőben.

„Úgy vélem, ez a csapattársaim érdeme. Nekik köszönhetjük, hogy ilyen sok győzelmet arathattunk” – tette hozzá Unai Simón.