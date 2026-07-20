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Unai Simon spanyol kapus segít csapattársának, Eric Garciának a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjének Olaszország-Spanyolország mérkőzésén Londonban 2021. július 6-án.
Nyitókép: Unai Simon spanyol kapus segít csapattársának, Eric Garciának a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjének Olaszország-Spanyolország mérkőzésén Londonban 2021. július 6-án. MTI/AP/EPA pool/Facundo Arrizabalaga

„Más kapusoknak nehezebb volt” – így szerénykedik a spanyol hálóőr a vb után

Infostart / MTI

A vasárnap zárult labdarúgó-világbajnokság legjobb kapusának választott spanyol Unai Simón szerint a csapat érdeme, hogy sok győzelmet arattak és végül aranyérmesek lettek New Yorkban az argentinokkal szemben.

„A kezeimnek nem kellett olyan keményen dolgozniuk, mint más kapusokénak" – mondta a hosszabbításban megnyert finálét követően tolmács segítségével Unai Simón, aki a tornán nyolc mérkőzésből hétszer gólt sem kapott, és csak a belgák találtak be neki a 2-1-re megnyert negyeddöntőben.

A spanyolok a 120 perces döntőben mindössze két lövést engedélyeztek az ellenfélnek, és az aranyéremhez vezető úton olyan sztárokat tudott semlegesíteni a védelem, mint a francia Kylian Mbappé és az argentin Lionel Messi, a vb két legeredményesebb góllövője.

Messi csapata 20–2-es kapuralövési arányban maradt alul a döntőben.

„Úgy vélem, ez a csapattársaim érdeme. Nekik köszönhetjük, hogy ilyen sok győzelmet arathattunk” – tette hozzá Unai Simón.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    „Más kapusoknak nehezebb volt” – így szerénykedik a spanyol hálóőr a vb után

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