Száguld fölfelé az olajár és a gázár

Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt, amely egyebek mellett a Hormuzi-szoroson áthaladó globális tengeri gázszállításokat is jelentősen befolyásolja.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, augusztusi jegyzésében 4,30 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 59,86 euróba került röviddel fél tíz előtt. A gázjegyzés egy éve 32,18 eurón, két éve 30,12 eurón zárt.

A gázár 2022. március 7-én rekordszinten állt, akkor 345 eurón jegyezték áprilisi határidőre.

Meredeken emelkednek az olajárak a nemzetköz piacokon, a Brent nyersolaj hordónkénti ára több mint egy hónap után először haladta meg a 90 dollárt hétfő reggel.

Röviddel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 2,76 dollárral (3,14 százalékkal) 90,86 dollárra emelkedett, de a nap kezdetén még ennél is magasabban, 91,41 dolláron is jegyezték.

A kőolaj drágulását továbbra is az Egyesült Államok és Irán közötti légicsapások okozzák. Az amerikai erők az éjszaka folyamán kilencedik légicsapás-sorozatukat hajtották végre, miközben az iráni Forradalmi Gárda rakétatámadást indított egy Jordániában található amerikai katonai támaszpont ellen.