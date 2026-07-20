Magyar Péter napirend előtt a parlamentben – cikkünk frissül

Kétnapos rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök mindkét nap felszólalással kezd, az ígéretek szerint

az államfőválasztás

a veszélyhelyzeti szabályok kivezetése

a 2026-os és 2027-es költségvetés

a közösségi közlekedés és

az uniós pénzek

témáiban.

Magyar Péter szerint a legnagyobb eredmények mindig akkor születtek, amikor a nemzet nagyjai (Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák Ferenc) megtalálták a közös nevezőt, akiket összekötött az, hogy Magyarországon csak tanulással, munkával, intézményépítéssel és közös gondolkodással lehet előrelépést elérni, így álltak egymás mellé 1956-ben is katonák, családok, értelmiségiek, ugyanazt az igazságot kimondva: az ország sorsáról az embereknek kell dönteni.

Kiemelte, a nemzeti egység nem jelentheti a viták eltűnését, a viták célja pedig mindig az ügyek előrevitele volt.

Szerinte a mostani is történelmi pillanat, mert egy hosszú, dicstelen korszak lezárult, a választók rendszerváltásra mondtak igen, arra, hogy az állam a közös érdekeket szolgálja, a közéletben újra legyen súlya a tisztességnek, a teljesítmény a kapcsolatok jelentősége fölé emelkedjen.

Működő, tisztességes, független államot ígért ugyanilyen intézményekkel, amelyek a törvényt, a közvagyont és a polgárok érdekeit védi; a jog feladata a közösség védelme, a hatalom korlátozása és az elszámoltathatóság garantálása lesz, erről szólt az alaptörvény módosítása.

Olyan beruházókat vár az országba, amely tiszteletben tartja a helyi érdekeket, környezetet és tisztességes bért kínál. Ezért egységes és kiszámítható szabályozást ígért minden beruházás számára.

A kis- és közepes vállalkozások számára is új jövőképet vázolt fel, amelyben a magyar fiatalok boldogulni tudnak, erről szólt az adótörvény megváltoztatása.

Megígérte, minden nagyberuházásnál nyilvános adatok lesznek, nem úgy, mint Orbán Viktor kormányzása idején. Példaként említette a BYD beruházását, amely mentén az előző kormány külgazdasági minisztere, Szijjártó Péter új munkához jutott, a beruházás részleteit a kormány nyilvánosságra fogja hozni, hogy nyilvános legyen, milyen feltételekkel települt Magyarországra a nagyvállalat.

Kiemelte a tudás jelentőségét, a tehetség útját ugyanis nem állhatják el politikai kapcsolatok, erről is szól az iskolakezdési támogatás, ami persze nem elég, sokkal többre is szükség lesz.

A magyar érdek feltétele a méltó mindennapi élet is Magyar Péter szerint, amelynek körülményeit az előző kormány tönkretette.

Szerinte azért kell dolgozni, hogy javuljon az egészségügy, a közlekedés, az oktatás, a gyermekvédelem is.

Magyar érdeknek nevezte a nemzetbiztonság helyreállítását is, amely szavatolja a békét, a biztonságot, a határon túli magyarok jogait, a nemzetbiztonság pedig nem szolgálhatja egy-egy párt politikai érdekeit.

A nemzeti érdek feltételének nevezte továbbá a nemzeti egységet.

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