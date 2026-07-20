ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.38
usd:
316.13
bux:
141583.89
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án. Mögötte Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter napirend előtt a parlamentben – cikkünk frissül

Infostart

Először beszél Sulyok Tamás államfőkénti – törvényi – menesztése óta a parlamentben a kormányfő, méghozzá hétfőn a parlamentben napirend előtt. Tartson velünk, tudósításunk percről percre frissül!

Kétnapos rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök mindkét nap felszólalással kezd, az ígéretek szerint

  • az államfőválasztás
  • a veszélyhelyzeti szabályok kivezetése
  • a 2026-os és 2027-es költségvetés
  • a közösségi közlekedés és
  • az uniós pénzek

témáiban.

Magyar Péter szerint a legnagyobb eredmények mindig akkor születtek, amikor a nemzet nagyjai (Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák Ferenc) megtalálták a közös nevezőt, akiket összekötött az, hogy Magyarországon csak tanulással, munkával, intézményépítéssel és közös gondolkodással lehet előrelépést elérni, így álltak egymás mellé 1956-ben is katonák, családok, értelmiségiek, ugyanazt az igazságot kimondva: az ország sorsáról az embereknek kell dönteni.

Kiemelte, a nemzeti egység nem jelentheti a viták eltűnését, a viták célja pedig mindig az ügyek előrevitele volt.

Szerinte a mostani is történelmi pillanat, mert egy hosszú, dicstelen korszak lezárult, a választók rendszerváltásra mondtak igen, arra, hogy az állam a közös érdekeket szolgálja, a közéletben újra legyen súlya a tisztességnek, a teljesítmény a kapcsolatok jelentősége fölé emelkedjen.

Működő, tisztességes, független államot ígért ugyanilyen intézményekkel, amelyek a törvényt, a közvagyont és a polgárok érdekeit védi; a jog feladata a közösség védelme, a hatalom korlátozása és az elszámoltathatóság garantálása lesz, erről szólt az alaptörvény módosítása.

Olyan beruházókat vár az országba, amely tiszteletben tartja a helyi érdekeket, környezetet és tisztességes bért kínál. Ezért egységes és kiszámítható szabályozást ígért minden beruházás számára.

A kis- és közepes vállalkozások számára is új jövőképet vázolt fel, amelyben a magyar fiatalok boldogulni tudnak, erről szólt az adótörvény megváltoztatása.

Megígérte, minden nagyberuházásnál nyilvános adatok lesznek, nem úgy, mint Orbán Viktor kormányzása idején. Példaként említette a BYD beruházását, amely mentén az előző kormány külgazdasági minisztere, Szijjártó Péter új munkához jutott, a beruházás részleteit a kormány nyilvánosságra fogja hozni, hogy nyilvános legyen, milyen feltételekkel települt Magyarországra a nagyvállalat.

Kiemelte a tudás jelentőségét, a tehetség útját ugyanis nem állhatják el politikai kapcsolatok, erről is szól az iskolakezdési támogatás, ami persze nem elég, sokkal többre is szükség lesz.

A magyar érdek feltétele a méltó mindennapi élet is Magyar Péter szerint, amelynek körülményeit az előző kormány tönkretette.

Szerinte azért kell dolgozni, hogy javuljon az egészségügy, a közlekedés, az oktatás, a gyermekvédelem is.

Magyar érdeknek nevezte a nemzetbiztonság helyreállítását is, amely szavatolja a békét, a biztonságot, a határon túli magyarok jogait, a nemzetbiztonság pedig nem szolgálhatja egy-egy párt politikai érdekeit.

A nemzeti érdek feltételének nevezte továbbá a nemzeti egységet.

Cikkünk frissül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter napirend előtt a parlamentben – cikkünk frissül

parlament

sulyok tamás

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter napirend előtt felszólal az Országgyűlésben – cikkünk frissül

Magyar Péter napirend előtt felszólal az Országgyűlésben – cikkünk frissül
Először beszél Sulyok Tamás államfői mandátumának megszűnése óta a parlamentben a kormányfő, aki „Az igazi magyar érdek” címmel szólal fel napirend előtt. Vizsgálni fogják Szijjártó Péter és a BYD-nek juttatott állami százmilliárdok történetét – mondta a kormányfő, aki hangsúlyozta: adókat törölnek el, és kétszeresére emelik a nagy szennyező cégekre kiróható bírságokat. Cikkünk frissül!
 

Horn Gábor az új államfőről: nem a legjobb jelöltet kell megtalálni, hanem a mindenkinek elfogadhatót

Polgár Juditról tett közzé súlyos üzenetet a fideszes Bóka János

Hétfőn és kedden is Magyar Péter felszólalásával nyit az Országgyűlés

Sürgősen köztársasági elnököt kell választani – itt vannak a szabályok

A leköszönő Polt Péter éles válaszlevelet írt Gajdos Lászlónak

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kongatják az európai vészharangot: leuralták a spekulánsok a lakáspiacot, azonnali beavatkozás kell

Kongatják az európai vészharangot: leuralták a spekulánsok a lakáspiacot, azonnali beavatkozás kell

Az Európai Parlament szakbizottsága (HOUS) számára készült friss tanulmány szerint az Európai Unió egyre mélyülő lakhatási válsága nem magyarázható csupán a kínálati hiánnyal. A probléma egyik kulcsa a lakhatás fokozódó pénzügyiesedése - a szakirodalomban financializációnak nevezett folyamat - amelynek során az otthon a társadalmi funkciója mellett mindinkább pénzügyi eszközként és befektetésként működik. A kutatás célja az intézményi befektetők és a jelentős lakásportfóliókat kezelő vállalati bérbeadók szerepének feltárása, valamint annak kimutatása, hogy ezek a szereplők milyen mértékben járulnak hozzá a piaci spekulációhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel a rejtett költséggel kevesen számolnak 2026-ban: simán 150 ezerrel is többe fájhat a nyaralás

Ezzel a rejtett költséggel kevesen számolnak 2026-ban: simán 150 ezerrel is többe fájhat a nyaralás

Bár a komfortot növelő kütyük és kiegészítők ára elsőre soknak tűnhet, egy teljes, 13 darabos alapcsomag nagyjából 120-180 ezer forint között mozog, ez a beruházás hosszú távon bőven megtérül.

BBC
Business Sport Travel Science
Andy Burnham arrives at Buckingham Palace to become prime minister after Keir Starmer formally resigns

Andy Burnham arrives at Buckingham Palace to become prime minister after Keir Starmer formally resigns

Buckingham Palace says the King was "graciously pleased to accept" Starmer's resignation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 12:56
Drámai jelenetek Ferihegyen egy gép kényszerleszállása után
2026. július 20. 12:32
Polgár Juditról tett közzé súlyos üzenetet a fideszes Bóka János
×
×