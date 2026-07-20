Először lett védő a legjobb fiatal játékos

A torna legjobb fiatal játékosát 2006 óta díjazza a FIFA, eddig két német, Lukas Podolski, majd Thomas Müller (2010), két francia, Paul Pogba (2014) és Kylian Mbappé (2018), illetve az argentin Enzo Fernandez (2022). Cubarsí tehát az első spanyol és az első védő, aki megkapta.

Nem magától értetődő, hogy a FIFA a világbajnokok közül választ, az öt korábbi győztes közül csak Mbappé és Fernandez nyert azon a tornán. A Barcelona középső védője a spanyolok mind a nyolc mérkőzésén kezdett, nagy része volt abban, hogy a csapat mindössze egy gólt kapott. Ráadásul a belgák elleni mérkőzés hajrájában kapura lövésével sokat tett „elöl” is a továbbjutásért.

A 2007. január 22-én egy kis faluban, Estanyolban született védő hétévesen a Girona közeli akadémiájára került. Mivel a Barcelona játékos-megfigyelői Katalónia teljes területét árgus szemekkel figyelik ügyes futballistákat keresve, csakhamar rábukkantak az ifjú védőpalántára.

2018. július 1-jén, alig 11 évesen, Pau Cubarsí elhagyta a Gironát, és megérkezett a katalán fővárosba, a La Masiára.

Az U12-es korosztályba bekerülve kezdte meg a karrierjét a Barçánál. Beilleszkedése nem volt teljesen zökkenőmentes, mert az első években még nem költözött be az akadémiára, hanem ingázott a szüleivel az edzésekre és vissza. Másfél óra oda, másfél vissza. Szülei, Gloria Paredes és Robert Cubarsí, valamint nővére, Irene, aki fizioterapeuta, mindenben támogatták, hogy híres futballista legyen.

Tizenöt évesen, 2022 novemberében bemutatkozott már az ifjúsági Bajnokok Ligájában – nagy szó volt ez, mindössze két még nála is fiatalabb akadt, Lamine Yamal és Ilaix Moriba. A következő tavasszal az akkori edző, Xavi felhívta az első csapathoz, majd júliusban,

16 évesen, aláírta az első profi szerződését. 2024. január 18-án, egy Király-kupa-mérkőzésen debütált az első csapatban.

Attól kezdve minden szélvészsebesen történt. Kezdőjátékosként először a Real Betis elleni bajnokin játszott, egy nappal a 17. születésnapja előtt. Március 12-én a mérkőzés legjobbjának választották első felnőtt Bajnokok Ligája-találkozóján, a Napoli ellen megnyert nyolcaddöntő-visszavágón. Tíz bajnoki találkozó áll mögötte, amikor bemutatkozott a spanyol válogatottban, a kolumbiaiak ellen. A 83. percben állt be Aymeric Laporte helyére, ezzel 17 évesen, egy hónaposan és 28 naposan a válogatott valaha volt legfiatalabb védője lett, megdöntve Sergio Ramos 2005-ös rekordját. Mindmáig az az egyetlen elveszített válogatott mérkőzése.

Közben a BL-ben is egymás után döntötte meg a korrekordokat.

Május 9-én a Barcelona bejelentette, hogy 2029. június 30-ig meghosszabbítja a szerződését, amely immár 500 millió eurós kivásárlási záradékot tartalmaz. Bár a 2024-es Európa-bajnokságról az utolsó keretszűkítésnél lemaradt, augusztusban, Párizsban, olimpiai bajnok lett. Xavi Hernández még sérülések miatti kényszerből, de annál nagyobb bizalommal állította a csapatba, azóta kiderült, Cubarsí nem csupán „helyettes”, hanem alapembere a csapatnak.

Azonnal szembetűnő volt a játékában a páratlan passzpontosság, Cubarsí a legjobb százalékkal passzoló védő a keretben. Nyomás alatt is képes volt precíz, lapos átadásokkal megjátszani a középpályásokat, és ezzel elindítani a támadásokat. A labdakihozatalokban kulcsszerepet kapott, ami a Barcelona játékkoncepciójának elengedhetetlen része. Nyugalom és higgadtság jellemezi. Hiába tizenéves még csak, a pályán olyan higgadtsággal és érettséggel játszott, mintha már évek óta a legmagasabb szinten futballozna. Nála nincsenek felesleges kapkodások, pánikhelyzetek. Képes olvasni a játékot, megelőzni az ellenfél támadásait, és okos helyezkedésével elhárítani a veszélyt. Nem a fizikai erejével, hanem az eszével védekezik. Bár nem a legnagyobb termetű védő, rendkívül elszánt a párharcokban, és nem riad vissza a kemény ütközésektől sem.

Hansi Flick irányítása alatt Cubarsí továbbra is kulcsjátékos maradt. A német edző, aki maga is nagy hangsúlyt fektet a stabil védekezésre és a labdakihozatalra, azonnal felismerte Cubarsí értékét. A fiatal védő alkalmazkodott Flick intenzív, magas letámadáson alapuló rendszeréhez, és a passzpontossága mellett a labdaszerző képessége is javult. Egyre magabiztosabbá vált a párharcokban, és a csapat egyik legmegbízhatóbb tagjává vált.

Még tizenéves – minden idők hetedik legfiatalabb világbajnoka –, de már olimpiai bajnok, a Nemzetek Ligája ezüstérmese, kétszeres spanyol bajnok, a Király-kupa győztese, kétszeres spanyol szuperkupa-győztes.