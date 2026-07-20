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Nyitókép: Facebook/Temu

Már kapják a pénzt a Temun vásárló magyarok

Infostart / MTI

Megkezdte a magyarok kompenzálását a Temu, az online piactér európai üzemeltetője 2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásárolt a Temu weboldalon vagy az applikációban; erről az érintettek a napokban e-mailben kapnak értesítést.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közölte: a GVH idén április végén zárta le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amelyben feltárta, hogy a Temu üzemeltetője áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását, valamint, hogy nem tudta igazolni az „akár 95 százalékos” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetők.

A hivatal eljárásában azt is megállapította, hogy a Temu olyan termékeket tüntetett fel akciósként, amelyeknél árkedvezmény valójában nem volt elérhető, valamint, hogy olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük miatt alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék.

Kiemelték, hogy az eljárás során a Temut működtető Whaleco együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.

Közölték, a vállalkozás átfogó, a fogyasztók tájékoztatását segítő (compliance) fogyasztóvédelmi program kialakítását is vállalta. Az érintettek részére ezekben a napokban e-mailben egy dedikált aktiváló linket küldenek, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges releváns információkat.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy amennyiben a fogyasztóknak kifizetett visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, a Temut működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

A vállalásai mellett a Temu üzemeltetőjét a GVH Versenytanácsa április végén további 437 millió forint bírság befizetésére kötelezte, ezt a cég már be is fizetett a központi költségvetésbe.

Jelezték egyúttal, hogy a Temu üzemeltetőjének kötelezően előírt vállalásait a GVH utóvizsgálatban ellenőrzi majd.

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Kezdőlap    Belföld    Már kapják a pénzt a Temun vásárló magyarok

gvh

gazdasági versenyhivatal

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