Argentin kapitány: jobbak voltak nálunk a spanyolok

„Ez az igazság! Győzelem esetén méltóságteljesen viselkedünk, és ezt kell tennünk vereségkor is. Ma megmutattuk, hogy emelt fővel tudunk veszíteni" – mondta.

Scaloni hangsúlyozta: ugyan elveszítették a New York-i mérkőzést, ezt tudomásul veszik, ám ez nem jelenti azt, hogy elfelejtenék mindazt, amit a remélt sikerért tettek.

„Mindenképpen nagyra értékelem ezt az ezüstérmet, hiszen rengeteg munka kell ahhoz, hogy idáig eljusson az ember, és úgy vélem, ez hatalmas elismerést érdemel" – tette hozzá Scaloni, aki 2022-ben Katarban világbajnoki címet ünnepelhetett csapatával, ám most nem sikerült a címvédés. „Természetesen szerettünk volna nyerni, de legbelül hálát érzek. Ez az egyetlen szó, ami eszembe jut, persze a szomorúság mellett” – fogalmazott.

A spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra győzte le az argentin csapatot, így története során másodszor lett aranyérmes.

A Copa America-címvédő Argentína hetedik vb-döntőjén negyedszer maradt alul.