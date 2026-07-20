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Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány a katari labdarúgó-világbajnokság Argentína-Ausztrália nyolcaddöntő mérkőzésén az ar-rajjáni Ahmad bin Ali Stadionban 2022. december 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Argentin kapitány: jobbak voltak nálunk a spanyolok

Infostart / MTI

A labdarúgó-világbajnoki finálét hosszabbításban 1-0-ra elveszítő argentin válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni szerint a spanyolok jobbak voltak náluk.

„Ez az igazság! Győzelem esetén méltóságteljesen viselkedünk, és ezt kell tennünk vereségkor is. Ma megmutattuk, hogy emelt fővel tudunk veszíteni" – mondta.

Scaloni hangsúlyozta: ugyan elveszítették a New York-i mérkőzést, ezt tudomásul veszik, ám ez nem jelenti azt, hogy elfelejtenék mindazt, amit a remélt sikerért tettek.

„Mindenképpen nagyra értékelem ezt az ezüstérmet, hiszen rengeteg munka kell ahhoz, hogy idáig eljusson az ember, és úgy vélem, ez hatalmas elismerést érdemel" – tette hozzá Scaloni, aki 2022-ben Katarban világbajnoki címet ünnepelhetett csapatával, ám most nem sikerült a címvédés. „Természetesen szerettünk volna nyerni, de legbelül hálát érzek. Ez az egyetlen szó, ami eszembe jut, persze a szomorúság mellett” – fogalmazott.

A spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra győzte le az argentin csapatot, így története során másodszor lett aranyérmes.

A Copa America-címvédő Argentína hetedik vb-döntőjén negyedszer maradt alul.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Argentin kapitány: jobbak voltak nálunk a spanyolok

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