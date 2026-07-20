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Oda lehet a világ kedvenc sajtja, ez a magyaroknak is fájhat

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Az eredeti parmezán sajtokat öt olaszországi régióban készíthetik. A rekordhőség miatt ezek a területek is gondban vannak.

Ötven évvel ezelőtt az olaszországi Emilia–Romagna régió gazdái a nyári éjszakákon kinyitották az istállók ablakait, hogy hűvösen tartsák a szarvasmarhákat. Napjainkban azonban, amikor a hőhullámok miatt a hőmérséklet rekordmagasságokba emelkedik, ezek az ablakok éjjel-nappal nyitva maradnak, hogy megóvják a teheneket, és végső soron a tejüket is. Azt az alapanyagot, amelyre a térség évszázados múltra visszatekintő Parmigiano Reggiano sajtipara épül – írta a Reuters riportja alapján a vg.hu.

Amikor a hőmérséklet meghaladja a 40 Celsius-fokot, a tehenek többet fekszenek, kevesebbet esznek, és akár 10 százalékkal kevesebb tejet adnak. Ez különösen érzékenyen érinti a Parmigiano Reggianót, amelynek a tej a só és az oltóenzim mellett a mindössze három összetevőjének egyike. Az eredeti Parmigiano Reggiano kizárólag öt tartományban – többségében Emilia–Romagnában – készülhet, és a teheneket kizárólag az ott termesztett fűvel és szénával szabad etetni.

„A szélsőséges hőség a tej mennyiségét és minőségét egyaránt rontja” – panaszolta

Nicola Bertinelli, a Parmigiano Reggiano Konzorcium elnöke a hírügynökségnek elmondta: a szélsőséges hőség a tej mennyiségét és minőségét egyaránt rontja, ráadásul ha nincs eső, nem nő a fű, nem lehet szénát sem készíteni, így pedig lehetetlen előállítani a sajtgyártáshoz szükséges tejet. Bertinelli a és más termelők is ventilátorokat, valamint vízpermetező hűtőrendszereket is telepítettek, ezek a kiegészítő megoldások azonban jelentősen megemelték az energiaköltségeiket.

Ráadásul a növekvő villanyszámlák a sajtkorongokat legalább 12 hónapig – esetenként három évig vagy még tovább – érlelő raktárak üzemeltetőit is sújtják. Az idei hőhullámok csúcspontján a napi energiafogyasztásuk mintegy 30 százalékkal nőtt – mondta el az egyik cég vezetője, hozzátéve, hogy sok eszközüket korszerűsítették a hőség elleni küzdelemhez.

Paolo Ganzerli, a 2025-ben 1,87 milliárd eurós konszolidált árbevételt elérő GranTerre élelmiszeripari csoport nemzetközi értékesítési igazgatója közölte: „a Parmigiano Reggiano több mint 800 éve létezik. Nem szeretnénk, ha mi lennénk az utolsó nemzedék, amely még fogyaszthatja”.

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