Polgár Juditról tett közzé súlyos üzenetet a fideszes Bóka János

Bóka János azt mondta: „újabb politikai színjáték” zajlik Magyar Péter vezényletével. A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint miután Magyar Péter és a Tisza Párt „erőszakosan és jogellenesen” elmozdította a köztársasági elnököt hivatalából, széles körű társadalmi konzultációt ígért az új jelölt személyéről.

Ez a társadalmi konzultáció elmaradt, Magyar Péter egy órával a labdarúgó világbajnokság döntője előtt a Facebookon jelentette be a jelöltet, akiről „egy személyben, önkényesen” döntött – mondta Bóka János.

A fideszes politikus szerint ez méltatlan a köztársasági elnök intézményéhez, és Polgár Judit személyiségéhez, életművéhez, eredményeihez, amit mindannyian tisztelnek.

„Sajnálom, hogy Polgár Judit életműve, eredményei Magyar Péter politikai áldozatává váltak” – fogalmazott Bóka János.

A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője vasárnap levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit sakkozó felkérését és megválasztását javasolták köztársasági elnöknek.

Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon bejelentette: hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.