Az életébe került a focivilágbajnoki cím

A Ciudad Rodrigo-i önkormányzat kifejezi fájdalmát és részvétét a 13 éves fiú halála miatt . Ami a spanyol válogatott világbajnoki győzelmének ünneplése lett volna, tragédiává változott – írta az önkormányzat Facebook-oldalán. A testület egyben gyors felépülést kívánt a többi sérültnek.

Helyi idő szerint éjjel, fél egy után néhány perccel a mentőszolgálat több bejelentést is kapott arról, hogy egy szökőkút több emberre rádőlt – közölte hétfő reggel az X közösségi oldalán a kasztíliai és leóni mentőszolgálat, hozzátéve, hogy egy másik fiatal is megsérült.

A spanyol média szerint több néző is felmászott a szökőkútra, amely súlyuk alatt összerogyott.

A New York-i döntőben a spanyolok hosszabbítás után 1-0-ra nyertek Argentína ellen.