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A spanyol válogatottt tagjai ünnepelnek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság SpanyolországArgentína döntõ mérkõzése után az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én. Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra gyõzött a címvédõ argentin csapat ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Az életébe került a focivilágbajnoki cím

Infostart / MTI

Spanyolország nyugati részén meghalt egy 13 éves fiatal Ciudad Rodrigo városában, vasárnapról hétfőre virradó éjjel, azt követően, hogy a labdarúgó-válogatott világbajnoki döntőben elért győzelmét ünneplő tömegben összeomlott egy szökőkút.

A Ciudad Rodrigo-i önkormányzat kifejezi fájdalmát és részvétét a 13 éves fiú halála miatt . Ami a spanyol válogatott világbajnoki győzelmének ünneplése lett volna, tragédiává változott – írta az önkormányzat Facebook-oldalán. A testület egyben gyors felépülést kívánt a többi sérültnek.

Helyi idő szerint éjjel, fél egy után néhány perccel a mentőszolgálat több bejelentést is kapott arról, hogy egy szökőkút több emberre rádőlt – közölte hétfő reggel az X közösségi oldalán a kasztíliai és leóni mentőszolgálat, hozzátéve, hogy egy másik fiatal is megsérült.

A spanyol média szerint több néző is felmászott a szökőkútra, amely súlyuk alatt összerogyott.

A New York-i döntőben a spanyolok hosszabbítás után 1-0-ra nyertek Argentína ellen.

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