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A spanyol Rodri, miután a csapata 1-0-ra győzött a németországi labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Spanyolország-Olaszország mérkőzésen a gelsenkircheni AufSchalke Arénában 2024. június 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Ő lett a vb legjobb játékosa

Infostart / MTI

A vasárnap zárult labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának választott spanyol Rodri reméli, hogy a fiatalabb generációk tanulnak abból, miként küzdötte le a nehézségeket és lett végül aranyérmes a címvédő argentinokkal szemben.

A Manchester City 30 éves légiósának kevesebb mint két évvel ezelőtt elszakadtak a térdszalagjai, mégis kiérdemelte a vb egyik különdíját, és most azon kevesek közé tartozik, akik Eb-t és vb-t, valamint Bajnokok Ligáját is nyertek.

„Olyan ez, mint egy tökéletes forgatókönyv. Erre biztosan nem számítottam" – mondta Rodri, miután átvette a torna legjobb játékosának járó Aranylabda-díjat. „Szeretném, ha a fiatalabb generációk látnák: egy játékos, aki a csúcson jár, majd a poklot is megjárja, képes a visszatérésre. Ez lecke arról, hogyan lehet legyőzni a nehézségeket.”

A spanyolok fennállásuk második világbajnoki címét szerezték, miután New Yorkban hosszabbítás után 1-0-ra legyőzték az argentinokat.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Ő lett a vb legjobb játékosa

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