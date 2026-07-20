Ő lett a vb legjobb játékosa

A Manchester City 30 éves légiósának kevesebb mint két évvel ezelőtt elszakadtak a térdszalagjai, mégis kiérdemelte a vb egyik különdíját, és most azon kevesek közé tartozik, akik Eb-t és vb-t, valamint Bajnokok Ligáját is nyertek.

„Olyan ez, mint egy tökéletes forgatókönyv. Erre biztosan nem számítottam" – mondta Rodri, miután átvette a torna legjobb játékosának járó Aranylabda-díjat. „Szeretném, ha a fiatalabb generációk látnák: egy játékos, aki a csúcson jár, majd a poklot is megjárja, képes a visszatérésre. Ez lecke arról, hogyan lehet legyőzni a nehézségeket.”

A spanyolok fennállásuk második világbajnoki címét szerezték, miután New Yorkban hosszabbítás után 1-0-ra legyőzték az argentinokat.